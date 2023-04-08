"Я не відчуваю провини": жінка змусила сина-підлітка спати на морозі

Жінка вирішила таким чином провчити сина за те, що він забув спальний мішок, коли поїхав в розвідувальний табір.

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Жінка змусила свого сина-підлітка спати на морозі / Колаж фото УНІАН, ua.depositphotos.com (ілюстративне фото)

Багатодітна мати-одиначка Луїза Паркер змусила свого 14-річного сина Майкла спати на морозі. Таким чином вона його вирішила провчити за те, що хлопчик забув спальний мішок, коли їхав в розвідувальний табір. Про це повідомляє Mirror.

Жінка, у якої крім Майла є ще 13-річний син Крістіан і 12-річна дочка Хізер, сама зізналася, що вона сувора мама. Вона розуміє, що багато батьків не схвалюють її підходи до виховання, але таким чином вона "вчить дітей справлятися зі складними ситуаціями".

Випадок, про який йдеться, стався рік тому. Жінка привезла свого сина в розвідувальний табір і в той час хлопчик зрозумів, що забув свій спальний мішок. Однак його мама вирішила не рятувати свою дитину від холоду і дозволила йому спати на морозі.

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"Чи стрибнула я у машину і здійснила годинну поїздку туди-сюди, щоб забрати спальний мішок для нього? Ні! Я цього не зробила. Я просто послала йому повітряний поцілунок і поїхала. Я повністю усвідомлювала, що він проведе ніч, тремтячи від холоду, і тільки брезент намету захистить його від негоди. Але я абсолютно не відчуваю провини", - сказала Луїза.

Таким чином вона хотіла навчити "відповідальності" свого "дорослого" сина. Сам же хлопчик Майкл каже, що його мама - єдина людина, яка з усіх його знайомих дозволяє своїй дитині спати на морозі навіть без спального мішка. Але він зізнався, що з того часу більше ніколи не забував такі важливі спорядження.

Однак варто зазначити, що це вже не перший дивний випадок з цією жінкою. Раніше вона змусила свого сина Крістіана грати в регбі попри те, що хлопчик був хворий.

До того ж жінка забороняла своїм дітям різні електронні пристрої, поки їм не виповнилося 13 років. Вона забороняла дивитися їм телевізор. Це обурило навіть інших батьків і вони звернулися в соцслужби. Соціальні співробітники приходили з перевіркою.

Раніше ми повідомляли про те, що дивна жінка спершу переслідувала чоловіка з 2-річною дитиною і просила, щоб він дав потримати хлопчика на руках. Після почутої відмови, вона почала вимагати, щоб батько дав їй свою дитину, а пізніше і зовсім почала виривати хлопчика з рук і кричати, що у неї вкрали дитину.

Також ми розповідали про те, що жінка навмисно труїла свого чоловіка. Вона час від часу підливала йому в чай засоби для очищення каналізації. В результаті у нього з'явилася виразка шлунка, гастрит і езофагіт. Чоловік зловив дружину завдяки камерам, які він встановив на кухні.

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