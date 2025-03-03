Зменшує запалення й омолоджує: експерти назвали 8 причин їсти частіше цибулю

Цибуля містить сполуки, які рослини виробляють для захисту від бактерій, вірусів і грибків.

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Експерти назвали 8 причин їсти частіше цибулю / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу Doctorpetrik, pixabay

Ви дізнаєтеся:

Основні причини вживання в їжу цибулі

У якому вигляді краще їсти цибулю

Про користь цибулі розповідають не тільки в народі, вона доведена і науковими дослідженнями. Зокрема відомо, що цей продукт має антиоксидантний ефект, захищає від ракових захворювань, підтримує імунну систему. Тож ввести цибулю у свій раціон - простий спосіб покращити здоров'я, пише Главред із посиланням на Verywellhealth.com.

Автор Youtube-каналу Doctorpetrik також розповів, що цибуля омолоджує організм людини.

Зазначається, що цибуля містить фітонутрієнти - сполуки, які рослини виробляють для захисту від бактерій, вірусів і грибків. Ось які її основні переваги для здоров'я людини.

1. Допомагає боротися з бактеріями

Цибуля знищує такі шкідливі бактерії. Дослідження показують, що кверцетин - один із флавоноїдів, який міститься в цибулі, - здатний уповільнювати розмноження багатьох видів бактерій.

2. Має протираковий ефект

Деякі дослідження вказують, що споживання цибулі може зменшити ризик розвитку певних видів раку, особливо раку шлунково-кишкового тракту. Той самий кверцетин, за даними досліджень, може пригнічувати ріст Helicobacter pylori (H. pylori) - бактерії, пов'язаної з розвитком раку шлунка.

3. Зменшує запалення

Цибуля містить флавоноїди, глутатіон, сполуки селену, вітаміни E і C, які мають антиоксидантний ефект, допомагаючи організму боротися зі шкідливими вільними радикалами.

4. Допомагає контролювати рівень цукру в крові

Екстракт цибулі в поєднанні з антидіабетичними препаратами знижує рівень цукру в крові на 35-50% залежно від дози.

5. Підтримує здоров'я кісток

Дослідження засвідчили, що один із найпотужніших компонентів цибулі - пептид GPCS - може запобігати руйнуванню кісткової тканини, зменшувати втрату кісткової маси та знижувати ризик переломів.

6. Покращує травлення

Цибуля є чудовим джерелом пребіотиків, які сприяють здоров'ю кишкової мікрофлори. Вона містить інулін - сполуку, що стимулює розмноження корисних бактерій у кишечнику.

7. Містить багато корисних речовин

Ось яка харчова цінність ½ склянки сирої цибулі: калорії - 30, жири - 0 г, холестерин - 0 мг, вуглеводи - 7 г, клітковина - 1 г, цукри - 5 г, білки - 1 г, натрій - 0 мг, калій - 126 мг (4% добової норми), вітамін C - 5 мг (9% добової норми), вітамін B6 - 0,1 мг (5% добової норми), кальцій - 16 мг (2% добової норми), фолієва кислота - 15,2 мг (4% добової норми).

8. Може сприяти зниженню ваги

Ожиріння часто супроводжується запальними процесами в організмі. Флавоноїд кверцетин, що міститься в цибулі, допомагає зменшувати масу тіла, кількість жиру та рівень тригліцеридів у крові.

Видання зазначає, що цибуля корисна як у сирому вигляді, так і термічно оброблена. Але обробка зменшує вміст тіосульфінатів - речовин, що мають антибактеріальні, протигрибкові та антибіотичні властивості.

Дослідження показують, що якщо подрібнити цибулю перед приготуванням, вона зберігає більше корисних властивостей. Найбільші втрати поживних речовин спричиняє варіння і смаження, а запікання, навпаки, може підвищити вміст флавоноїдів.

Дивіться відео про користь цибулі для організму:

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