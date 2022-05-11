В Іспанії напали на українця, який вийшов з прапором України із написом "Stop war"/ Скрін з відео

В Іспанії декілька чоловіків напали на українця, який вийшов на одиничну акцію із закликом зупинити війну в Україні і тримав в руках синьо-жовтий прапор із червоним надписом англійською "Stop war".

Чоловіки спробували вирвати стяг з рук українця, а коли їм це не вдалося, то почали викрикувати щось іспанською. Відео оприлюднила в Instagram користувачка з нікнеймом irenaa_sem.

Українець вийшов із прапором рідної держави біля одного з торговельних центрів під час ходи, яку влаштували прихильники країни-агресора Росії. Чоловіки йшли із символікою рашистів – літерою "Z" на прапорах та одязі. Також дехто з них тримав у руках прапори з символікою СРСР.

Коли чоловіки напали на українця і намагалися вирвати з його рук синьо-жовтий стяг, їх зупинила поліція. Тоді вони зібралися натовпом за кілька кроків від нього і почали щось скандувати італійською мовою.

Авторка відео написала, що це були росіяни. Так як вони вільно розмовляли іспанською, це могли бути емігранти, припустила вона.

Користувачі під оприлюдненим відео засудили натовп мітингувальників, які підтримують війну РФ проти України і вийшли на акцію в Іспанії. При цьому вони подякували українцю за його сміливий вчинок.

Загалом користувачі у коментарях писали наступне:

"Це початок "русского мира" в Європі. Якщо зараз не зупинити це беззаконня, то рашисти прийдуть своїх спасати і в Іспанію, і в Німеччину і т.д.";

"А чому вони не їдуть у свою Росію задрипану, а махають своїми прапорами в Європі, яку вони називають загниваючою?";

"А чому взагалі ті росіяни ще сидять у Європі і таке витворяють, вислати їх у Росію";

"Цікаво, вони просто тупенькі чи їм заплатили? А хлопець молодець";

"Молодець хлопець, вийшов один і не побоявся!!".

Нагадаємо, раніше у Берліні поліція відібрала та згорнула український прапор, з яким на вулиці німецької столиці вийшли активісти. В МЗС України засудили рішення Берліна заборонити виходити на вулиці з українською символікою і назвали це великою помилкою і великою ганьбою.

Також посол України у ФРН Андрій Мельник наголосив, що заборона владою Берліна національної символіки України на пам'ятних заходах 8 та 9 травня є ляпасом державі і українському народу.

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