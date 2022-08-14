Били та бажали смерті: у Швейцарії росіяни та білорус напали на українців

У Швейцарії напали на українців / Колаж фото Reuters, скриншот

У Швейцарії росіяни разом з білорусом накинулись на українських студентів, побили їх та бажали смерті. Це все сталося прямо посеред вулиці. Про це повідомляє Obozrevatel.

Українці були вимушені приїхати до Швейцарії через війну, яку розв'язала Росія. Прямо посеред вулиці у Цюриху 13 серпня на них напали вихідці з РФ та Білорусі. Вони звинуватили двох дівчат та хлопця нібито у хейті.

"Ви притісняєте мою мову! Я тут з 1995-го. Навіщо ви тут? Навіщо сюди приїхали притісняти мою мову?" — кричав один із зловмисників.

Українці намагалися ігнорувати нахабних іноземців і повторювали, що просто йдуть до свого житла. Росіяни кричали, що звичайні люди не мають відношення до війни, бо це "справа політиків".

У цей час білорус притиснув до стіни одну з дівчат та почав невдоволено кричати, стверджуючи, що вона приїхала у Швейцарію, нібито щоб тиснути на російськомовних громадян.

"Ти принижуєш росіян, я тут з 95-го, а ти 20-річна не маєш права мене принижувати. Я тут живу, ви мене утискаєте", – повторював чоловік.

Він вдарив українця по обличчю декілька разів. Одна зі студентов встигла увімкнути камеру на мобільному телефоні. Вони почали викликати правоохоронців, але російськомовні литовки, які були подругами зловмисників, попросили вимкнути камеру та "забути про інцидент".

Білорус так і не зміг заспокоїтись і бажав українцям смерті. Він вибив з рук українки телефон та спробував сховатися у натовпі, бо злякався поліції. До правоохоронців звернулися місцеві жителі, які втрутились у конфлікт.

Нагадаємо, раніше у Берліні поліція відібрала та згорнула український прапор, з яким на вулиці німецької столиці вийшли активісти. В МЗС України засудили рішення Берліна заборонити виходити на вулиці з українською символікою і назвали це великою помилкою і великою ганьбою.

В Іспанії декілька чоловіків напали на українця, який вийшов на одиничну акцію із закликом зупинити війну в Україні і тримав в руках синьо-жовтий прапор із червоним надписом англійською "Stop war".

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