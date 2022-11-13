"Загребли і ослів, і білок": з’явилося відео крадіжки єнотів із зоопарку Херсона командуванням ЗС РФ

Російське командування власноручно крало єнотів із зопарку Херсона/ скрін

Російські загарбники під час втечі з Херсона намагалися вкрасти усього і побільше. Вони навіть вивозили з собою тварин з місцевого зоопарку.

Спочатку російська пропагандистка Анна Долгарьова писала у соцмережах, що нібито зараз єдина хороша новина для російської сторони у тому, що її друг під час втечі з Херсону "встиг викрасти єнота з Херсонського зоопарку". Слова Долгарьової процитував радник голови МВС України Антон Геращенко.

А пізніше у мережі з’явилося і відео з підтвердженням. У відеоролику видно, як російські окупанти ловлять у вольєрі єнотів і "пакують" їх у клітки, щоб забрати з собою.

При цьому єнота у кадрі відео ловить не простий російський солдат, а представник військового командування загарбників.

Факт викрадення єнотів та інших тварин підтвердив засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук.

"Варто уточнити, що єнота із зоопарку Херсона вкрав не просто якийсь дурний солдат, а саме російське командування. У Крим вони вивезли більшу частину колекції зоопарку: від лами та вовка до осла та білок", – написав Тодорчук у Facebook.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти, тікаючи з тимчасово окупованого Херсона, вкрали дитячий паровозик. У нього вони завантажили інші вкрадені в українців речі. Відповідне відео опублікували у соцмережах. На кадрах видно колону бусів, між якими на буксирі транспортується дитячий паровозик.

Нагадаємо, блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що у Кремлі так боялися гніву росіян через відхід окупантів з Херсона, що почали говорити про можливий відхід військ ще за місяць – щоб потім це не стало шоком.

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