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Коштують копійки: чому в Україні стрімко дешевшають яблука

Даяна Швець
7 вересня 2024, 14:35
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У продаж в основному надходять яблука осінніх сортів, які не придатні для зберігання, тому садівники знижують опускні ціни на цю продукцію.
Коштують копійки: чому в Україні стрімко дешевшають яблука
Вартість найпопулярніших сортів яблук знизилась / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Ціни на яблука стануть набагато нижчими. Так вирішили українські садівники, адже на ці фрукти наразі низький попит. Про це пише EastFruit.

Скільки коштують яблука?

Як йдеться в дослідженні, вже майже місяць - третій тиждень поспіль, спостерігається така тенденція. Наразі якісні сортові яблука надходять у продаж за 12-18 грн/кг. Це у середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

"На сьогоднішній день у продаж в основному надходять яблука осінніх сортів, які не придатні для зберігання, тому садівники прагнуть реалізувати їх у першу чергу та знижують опускні ціни на цю продукцію", - йдеться у повідомленні.

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Що цікаво, ціна на яблука в Україні вже опустилася до рівня цін за аналогічний період минулого року.

Чим корисні яблука?

Яблука - потужне джерело різних вітамінів і мінеральних елементів. У свіжому яблуці безліч вітамінів - ретинол, токоферол, філохінон, бета-каротин, лютеїн. Усі ці речовини корисні для людини.

Окрім цього, в Україні відчутно знизилися ціни на білокачанну капусту та сливи. Основною причиною такого зниження є відсутність попиту на капусту через її низьку якість. Сезонні дощі та високі температури негативно вплинули на товарний вигляд середніх сортів капусти. Як наслідок, фермери змушені знижувати ціни, щоб пришвидшити реалізацію некондиційного товару.

Водночас в Україні стрімко зріс попит на картоплю через чутки про дефіцит якісного врожаю цього сезону.

За даними аналітиків, наразі українські фермери реалізують картоплю за ціною від 12 до 18 грн/кг. В середньому це на 16% дорожче, ніж на початку минулого тижня.

"Зростанню темпів збуту також сприяло зниження виробництва картоплі в країні. Нагадаємо, що через аномальну посуху цього року в основних регіонах виробництва врожайність картоплі помітно знизилася. Також, несприятливі погодні умови не кращим чином позначилися і на якісних характеристиках картоплі", - зазначили експерти.

До речі, також може бути цікаво прочитати, чому яблука гниють прямо на дереві. Гниття яблук на дереві може бути викликане різними факторами. Главред з'ясував чому гниють яблука на дереві та, як зупинити гниття плодів в саду.

Нагадаємо 3 способи, які принесуть користь вашому саду - що робити з опалими яблуками. Падалицю, яка пошкоджена гнилями, необхідно знищувати.

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