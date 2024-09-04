Ціни без упину ростуть: в Україні не стихає ажіотаж довкола популярного овоча

Чутки про брак якісного врожаю цього сезону підігрівають ажіотаж на найпопулярніший овоч, кажуть аналітики EastFruit.

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В Україні ціни на найпопулярніший овоч пішли вгору та не зупиняються / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

В Україні стрімко зріс попит на картоплю через чутки про дефіцит якісного врожаю цього сезону. Відповідно й зросла вартість картоплі. Про це повідомили аналітики EastFruit.

За даними аналітиків, наразі українські фермери реалізують картоплю за ціною від 12 до 18 грн/кг. В середньому це на 16% дорожче, ніж на початку минулого тижня.

"Зростанню темпів збуту також сприяло зниження виробництва картоплі в країні. Нагадаємо, що через аномальну посуху цього року в основних регіонах виробництва врожайність картоплі помітно знизилася. Також, несприятливі погодні умови не кращим чином позначилися і на якісних характеристиках картоплі", - зазначили експерти. відео дня

Наразі оптова ціна картоплі в Україні в середньому вдвічі перевищує її вартість на початку вересня 2023 року. Водночас продавці не прогнозують скорочення торгової активності найближчим часом.

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Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Україні значно знизилися ціни на деякі продукти. Ціни на білокачанну капусту впали з 20-25 грн/кг до 17-20 грн/кг, а морква подешевшала з 12-15 грн/кг до 10-12 грн/кг.

Однак ціни на тепличні томати зросли з 20-40 грн/кг до 25-45 грн/кг, а кукурудза коштує 8-10 грн/кг. Салат подорожчав удвічі — з 60-100 грн/кг до 120-180 грн/кг.

Також в Україні третій тиждень поспіль зростають ціни на помідори. Наразі вартість помідорів коливається в межах 40-55 грн/кг

Як повідомляв Главред, значно знизилися ціни на білокачанну капусту та сливи. Вартість капусти тепер коливається від 17 до 24 грн/кг, що на 13% дешевше, ніж минулого тижня. Ціни на сливи впали до 8-14 грн/кг, що на 54% нижче, ніж тиждень тому.

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