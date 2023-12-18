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Адель підписала нового чоловіка на жорсткий шлюбний контракт - ЗМІ

Анна Підгорна
18 грудня 2023, 00:04
Річ Пол виявився не найбіднішим нареченим, але Адель все-таки мала про що потурбуватися.
Адель, Річ Пол
Адель і Річ Пол підписали перед весіллям шлюбний контракт / колаж: Главред, фото: instagram.com/adele

У листопаді британська співачка Адель перестала приховувати, що зв'язала себе узами шлюбу зі своїм бойфрендом, спортивним агентом Річем Полом. Пара разом з 2021 року, і практично відразу поп-діва стала бачити в обранцеві нового чоловіка - завжди потайлива в тому, що стосується її особистого життя, вона стала частіше говорити про нове заміжжя і готовність знову стати матір'ю.

І поки журналісти марно б'ються над тим, щоб дізнатися, яким було весілля Річа і Адель, інсайдери вже починають розкривати, яким виявилося їхнє подружнє життя.

Так RadarOnline пише, що закохана Адель все ж не втратила голову від нового чоловіка, і ретельно подбала про те, щоб її заробітки і накопичення були в цілості й схоронності в разі розлучення. На такий крок співачку мотивували друзі - вона довго опиралася, адже переконана, що розмови про гроші вбивають романтику у відносинах.

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Варто відзначити, що артистці все ж є про що турбуватися. На даний момент в її розпорядженні знаходиться близько 220 мільйонів доларів за виступи і продажу альбомів. Крім того Адель володіє елітною нерухомістю в Лондоні і Лос-Анджелесі загальною вартістю в 103 мільйони доларів. Втім, і Річ Пол має, що захищати - його накопичення оцінюють в 120 мільйонів доларів.

Подейкують, що шлюбний контракт навіяний неприємним розставанням Адель з її першим чоловіком Саймоном Конекі. Він відсудив у співачки половину всього, що вона заробила за час їхнього шлюбу, так як у них не було контракту.

Раніше Мурат Налчаджиоглу спровокував чутки про новий роман - ексчоловік Лорак з'явився на світському заході в обіймах учасниці 10 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк".

Також у ЗМІ з'явилася новина про те, що 43-річний Маколей Калкін одружився на матері своїх дітей, акторці і моделі Бренді Сонг. Зірка "Один вдома" зробив своїй коханій пропозицію руки і серця ще в січні 2022 року.

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