Користь скумбрії для людини - всі переваги риби

Вживання в їжу скумбрії може принести користь здоров'ю кількома способами: від захисту здоров'я серця до підтримки довголіття.

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Користь скумбрії для людини / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Health_food_365"

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Користь скумбрії

Ризики від вживання скумбрії

Поради щодо безпечного вживання риби

Користь скумбрії для людини зумовлена високим вмістом у ній жирних кислот омега-3, які допомагають запобігти утворенню тромбів і зменшити накопичення жирових відкладень в артеріях, пише Health.

Автор Youtube-каналу "Health_food_365" також розповів про корисні властивості скумбрії.

Користь скумбрії

Жирна риба, така як скумбрія, тунець, лосось і оселедець, містить більше омега-3 жирних кислот. Дослідження показують, що омега-3 жири можуть захистити здоров'я серцево-судинної системи, знижуючи ризик інсульту і серцевих захворювань.

Риба також містить жиророзчинні вітаміни A, D і E, а також полярні ліпіди. Ці корисні сполуки можуть зменшити запалення, рівень тригліцеридів, окислювальний стрес і артеріальний тиск, а також поліпшити функцію судин.

Експерти рекомендують двічі на тиждень вживати дві порції жирної риби, щоб знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Скумбрія є джерелом омега-3, включно з ДГК, які мають вирішальне значення для роботи мозку. Омега-3 допомагають мислити і захищають клітини мозку.

Деякі дослідження показують, що вживання більшої кількості омега-3 з риби може знизити ризик хвороби Альцгеймера, недоумства та інших проблем із когнітивними функціями.

Риба також може допомогти схуднути і підтримувати здорову вагу. Дослідження показують, що чим більше білка в їжі, тим ситішим ви себе почуваєте. А дані трьох великих довгострокових досліджень показують, що високе споживання риби і жирних кислот омега-3 може допомогти знизити вплив генів, пов'язаних з довгостроковим набором ваги.

Вчені з'ясували, що вживання в їжу продуктів, багатих на клітковину, зокрема й риби, допомагають людям жити довше і знизити ризик хвороб серця та інших хронічних захворювань. Не дарма риба є одним з головних продуктів преславутої середземноморської дієти.

Скумбрія дуже багата на вітаміни групи В, які допомагають перетворювати їжу, яку ви їсте, на енергію. Вітаміни групи В також сприяють утворенню еритроцитів.

Скумбрія також багата на мінерали магній, фосфор і селен. Магній бере участь у більш ніж 300 реакціях організму, включно з м'язовою і нервовою функцією, а також контролем рівня цукру в крові та артеріального тиску.

Фосфор необхідний для вироблення енергії та здоров'я кісток. Селен важливий для здоров'я щитоподібної залози та захисту від вільних радикалів.

Ризики від вживання скумбрії

Хоча скумбрія приносить багато користі для здоров'я, є деякі ризики її вживання. Річ у тім, що вона може містити велику кількість ртуті. Одним з основних способів впливу ртуті на людей є вживання в їжу зараженої риби. Ртуть може нашкодити центральній нервовій системі, легеням і ниркам. Мозок плода особливо чутливий до ртуті, тому дітям і вагітним або тим, хто годує грудьми, слід уникати риби з високим вмістом ртуті.

Риба також є джерелом мікропластику. Ці крихітні пластикові частинки можуть потрапити до кишківника, всмоктатися і спричинити окислювальний стрес, ушкодження клітин та поширитися на інші тканини.

Поради щодо безпечного вживання риби

Намагайтеся їсти рибу помірно, що становить 340 г морепродуктів на тиждень для дорослих. Обирайте морепродукти з нижчим вмістом ртуті. Атлантична скумбрія та тихоокеанська скумбрія належать до видів морепродуктів із нижчим вмістом ртуті.

Переконайтеся, що свіжа риба охолоджена або виставлена на товстому шарі свіжого льоду. Риба має пахнути свіжою і м'якою, а не рибною або кислою.

Дивіться відео про корисні властивості скумбрії:

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