УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Як зробити пюре без грудочок: чоловік показав лайфхак

Єлизавета Бельмас
1 березня 2024, 14:47оновлено 1 березня, 15:28
Главред розповість про спосіб, за допомогою якого можна зробити пюре без грудочок і зайвої води.
Як зробити пюре без грудочок
Як зробити пюре без грудочок / колаж: Главред, фото: скріншот

Смак пюре багатьма улюблений з дитинства. Однак багато хто роками не може знайти формулу приємного на смак і ніжного за консистенцією пюре. Особливо важко його здається зробити без спеціальної товкушки. Однак, це можливо. Ми розповімо, як позбутися грудочок у картопляному пюре і зробити його без спеціального пристосування.

Як зробити картопляне пюре без товкушки

Чоловік у ТікТок показав лайфхак, за допомогою якого можна приготувати смачне пюре без грудочок.

Для цього, звісно, можна використати блендер або будь-які інші відомі вам предмети, однак у випадку з блендером під час приготування пюре виділяться надто багато крохмалю і воно стає дуже неприємним за консистенцією.

відео дня

Для того, щоб цього уникнути, можна скористатися лайфхаком. Зваріть картоплю, після чого натріть кожен плід на тертці. Коли вся маса буде в каструлі - її необхідно залити сумішшю гарячого молока і масла, а потім добре розмішати.

Тільки мішати доведеться не швидко і головне - вінчиком.

Використовуючи цей лайфхак, ви можете отримати на виході ідеальне пюре без грудочок і з гарною консистенцією.

Лайфхак

Згідно з даними Вікіпедії, Лайфхак (англ. life hack) - це хитрість або корисна порада, що допомагає ефективно вирішити ту чи іншу проблему. Неологізм "лайфхак", утворений шляхом злиття англійських слів life ("життя") і hack ("зламати"), був запропонований британським журналістом, який спеціалізується в галузі комп'ютерних технологій, Денні О'Брайеном.

Дивіться відео про те, як приготувати пюре:

Також вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
рецепт лайфхак цікаві новини
Реклама

Головне за день

У Криму прогриміли вибухи: "прилетіло" по базі РФ під Сімферополем - соцмережі

У Криму прогриміли вибухи: "прилетіло" по базі РФ під Сімферополем - соцмережі

15:02 Україна
ЗРК підірвали разом з екіпажем: у Бєлгородській області вдарили по окупантах

ЗРК підірвали разом з екіпажем: у Бєлгородській області вдарили по окупантах

14:41 Світ
У Москві похорон Навального: тисячі людей біля храму вигукують "Ні війні"

У Москві похорон Навального: тисячі людей біля храму вигукують "Ні війні"

14:16 Світ
Всі головні новини

Популярне

Франція відмовилася передати Україні винищувачі Mirage і запропонувала альтернативу 8389

Франція відмовилася передати Україні винищувачі Mirage і запропонувала альтернативу

Король Чарльз більше не побачить своїх онуків: що сталося 7011

Король Чарльз більше не побачить своїх онуків: що сталося

У Придністров'ї сепари таки учудили 3160

У Придністров'ї сепари таки учудили

Танки кидають на штурм: РФ проривається на півдні, ситуація різко загострилася 2735

Танки кидають на штурм: РФ проривається на півдні, ситуація різко загострилася

Останні новини

16:24

Кохання прийде вже 8 березня: Влад Росс розповів, чого чекати в особистому житті з початком весни

16:17

Помилка обійдеться дорого: як правильно впоратися з показаннями лічильників світла

15:59

На Черкащині повістки виписуватимуть цілодобово: коли "не оформляють" людей

15:57

Удари дронами й ракетами: названо головні цілі РФ в окупованому КримуВідео

15:46

Проблем стане вдвічі більше: що не можна робити 2 березня

Росія готує новий наступ і без проблем покладе в цій війні 2-3 мільйони росіян – БадракРосія готує новий наступ і без проблем покладе в цій війні 2-3 мільйони росіян – Бадрак
15:24

Кейт Міддлтон розлютила шанувальників: причину назвали

15:02

У Криму прогриміли вибухи: "прилетіло" по базі РФ під Сімферополем - соцмережіВідео

14:47

Як зробити пюре без грудочок: чоловік показав лайфхак

14:41

ЗРК підірвали разом з екіпажем: у Бєлгородській області вдарили по окупантахВідео

Реклама
14:35

У Києві відкрився Новий Центральний ЗАГС: сучасна локація для одружень новости компании

14:31

Країна НАТО готова до відправлення військових в Україну: названо головну умову

14:19

Китайський гороскоп на березень: що готують зірки в перший місяць весни

14:16

У Москві похорон Навального: тисячі людей біля храму вигукують "Ні війні"

13:48

ЗСУ відновлюють позиції біля Авдіївки: бригадний генерал розкрив деталі боїв

13:45

Ведуча жорстко відповіла Олегу Скрипці, який вважає, що артисти - "далекі від війни"Відео

13:33

"Мир в обмін на території": у Зеленського розкрили деталі "пропозиції" Путіна

13:18

Церковне свято 2 березня: до чого можуть привести сварки і лайка в цей день

13:11

І смачно, і корисно: елементарний рецепт суперовочевого салату "Щітка"

13:09

Росію виключили з конкурсу "Міс Світу": з'явилися деталі

12:59

Росіяни здійснили "потужний ривок" на Часів Яр: у ЗСУ розкрили небезпеку на фронті

Реклама
12:57

Три знаки зодіаку переживуть труднощі в коханні в березні: кому не пощастить

12:45

Війна могла закінчитися навесні 2022 року: у WSJ розкрили умови Путіна

12:44

В Україні можуть підвищити тарифи на електроенергію: експерт розповів подробиці

12:43

В Україні після 20-річного простою почав працювати завод із виробництва мінеральної та питної води Аqua Миргород новости компании

12:39

93 тисячі разів показали соціальні ролики в телемарафоні "Єдині новини"

12:11

Влад Росс розкрив, що необхідно зробити у березні для залучення успіхуВідео

12:05

Пекло на Міс Європа: Українка розповіла, як над нею знущалися організатори та учасниці Росії та БілорусіВідео

11:52

Танки кидають на штурм: РФ проривається на півдні, ситуація різко загострилася

11:38

Китайський гороскоп на 2 березня: Кролику - критика, Мавпі - чарівність

11:37

Останній аргумент Путіна, або Як диктатор хоче взяти НАТО "на слабо"Погляд

11:36

Заява Макрона про відправку військ НАТО погіршила ситуацію для України - Politico

10:59

Падіння Іл-76: у Росії хочуть передати Україні тіла "загиблих полонених ЗСУ"

10:57

За 21 місяць полону втратив 40 кг: пронизлива розповідь бійця ДПСУ схвилювала МережуВідео

10:56

Українська стрічка "Як там Катя?" ексклюзивно доступна на Київстар ТБ

10:55

Пристрасті в Кремлі: Медведєв хоче відбити у Путіна коханку

10:39

"Автівка розіб'ється, а в будинок прилетить ракета": Росс назвав небезпечні дні березня 2024Відео

10:39

В Україні стурбовані новим наступом РФ: в ISW оцінили загрози на фронті

10:16

Вичікувала Росію: інсайдер розповів, що пообіцяли зрадниці-танцівниці Денисовій

10:01

"Діти страждають": Анна Саліванчук зізналася про розлучення з чоловіком-нардепом

09:59

Польща наростила поставки продукції з РФ на тлі блокади кордону з Україною – УПФотоВідео

Реклама
09:46

Коли Рада ухвалить новий закон про мобілізацію: нардеп назвав терміни

09:26

Погода у березні: синоптики розповіли, де буде найтепліше в Україні

09:12

Заява Макрона - сигнал для РФ: як країни НАТО реагують на російську загрозуПогляд

09:10

"Бавовна" у Дзержинську: дрони могли атакувати завод, що виробляє вибухівку - ЗМІВідео

08:52

"Хоче повну капітуляцію України": в ISW розкрили плани Путіна про ядерну війну

08:30

Гороскоп на березень-2024 від Влада Росса: в яких справах щаститиме на початку весниЕксклюзив

08:21

"Другий фронт": експерт розкрив, на яку країну і якими силами Росія готує нападВідео

07:57

Вночі на Полтавщині стався землетрус: що відомо

07:35

Як багато літер M є серед N: тільки геній розгадає загадку за 3 секунди

07:24

Франція відмовилася передати Україні винищувачі Mirage і запропонувала альтернативу

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти