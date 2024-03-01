Як зробити пюре без грудочок: чоловік показав лайфхак

Главред розповість про спосіб, за допомогою якого можна зробити пюре без грудочок і зайвої води.

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Як зробити пюре без грудочок / колаж: Главред, фото: скріншот

Смак пюре багатьма улюблений з дитинства. Однак багато хто роками не може знайти формулу приємного на смак і ніжного за консистенцією пюре. Особливо важко його здається зробити без спеціальної товкушки. Однак, це можливо. Ми розповімо, як позбутися грудочок у картопляному пюре і зробити його без спеціального пристосування.

Як зробити картопляне пюре без товкушки

Чоловік у ТікТок показав лайфхак, за допомогою якого можна приготувати смачне пюре без грудочок.

Для цього, звісно, можна використати блендер або будь-які інші відомі вам предмети, однак у випадку з блендером під час приготування пюре виділяться надто багато крохмалю і воно стає дуже неприємним за консистенцією.

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Для того, щоб цього уникнути, можна скористатися лайфхаком. Зваріть картоплю, після чого натріть кожен плід на тертці. Коли вся маса буде в каструлі - її необхідно залити сумішшю гарячого молока і масла, а потім добре розмішати.

Тільки мішати доведеться не швидко і головне - вінчиком.

Використовуючи цей лайфхак, ви можете отримати на виході ідеальне пюре без грудочок і з гарною консистенцією.

Лайфхак Згідно з даними Вікіпедії, Лайфхак (англ. life hack) - це хитрість або корисна порада, що допомагає ефективно вирішити ту чи іншу проблему. Неологізм "лайфхак", утворений шляхом злиття англійських слів life ("життя") і hack ("зламати"), був запропонований британським журналістом, який спеціалізується в галузі комп'ютерних технологій, Денні О'Брайеном.

Дивіться відео про те, як приготувати пюре:

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