Як зробити пюре без грудочок: чоловік показав лайфхак

Смак пюре багатьма улюблений з дитинства. Однак багато хто роками не може знайти формулу приємного на смак і ніжного за консистенцією пюре. Особливо важко його здається зробити без спеціальної товкушки. Однак, це можливо. Ми розповімо, як позбутися грудочок у картопляному пюре і зробити його без спеціального пристосування.
Як зробити картопляне пюре без товкушки
Чоловік у ТікТок показав лайфхак, за допомогою якого можна приготувати смачне пюре без грудочок.
Для цього, звісно, можна використати блендер або будь-які інші відомі вам предмети, однак у випадку з блендером під час приготування пюре виділяться надто багато крохмалю і воно стає дуже неприємним за консистенцією.
Для того, щоб цього уникнути, можна скористатися лайфхаком. Зваріть картоплю, після чого натріть кожен плід на тертці. Коли вся маса буде в каструлі - її необхідно залити сумішшю гарячого молока і масла, а потім добре розмішати.
Тільки мішати доведеться не швидко і головне - вінчиком.
Використовуючи цей лайфхак, ви можете отримати на виході ідеальне пюре без грудочок і з гарною консистенцією.
Лайфхак
Згідно з даними Вікіпедії, Лайфхак (англ. life hack) - це хитрість або корисна порада, що допомагає ефективно вирішити ту чи іншу проблему. Неологізм "лайфхак", утворений шляхом злиття англійських слів life ("життя") і hack ("зламати"), був запропонований британським журналістом, який спеціалізується в галузі комп'ютерних технологій, Денні О'Брайеном.
Дивіться відео про те, як приготувати пюре:
@food_str2#лайфхак#смачноішвидко#закуска#рецепт#вкусняшка#блюдо#рецептза5хвилин#їжа#закускарецепт#пюре#картошка#фрикадельки♬ оригінальний звук - food_str2
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