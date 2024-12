Ірландець в Дубаї догрався: чому йому загрожує в'язниця через декілька емоджі

За словами самого Стюарта, він раніше ніколи не мав проблем із законом і вважає ситуацію несправедливою.

Чоловік потрапив у халепу через емоджі

Ірландця обікрали в Дубаї і він надіслав кривднику декілька смайлів

Тепер йому загрожує декілька років ув'язнення відповідно до суворих законів

Ірландцю загрожує ув’язнення в Дубаї через звинувачення у відправленні повідомлення з емодзі, яке вважають погрозливим. Про це повідомляє Главред з посиланням на видання Need To Know.

39-річний Стюарт Квіні, який прибув до ОАЕ у вересні, наразі перебуває у друга під забороною на виїзд. Його текстові повідомлення були відправлені ще до подорожі в Емірати.

На початку 2022 року Стюарт, ремонтник з ірландського села Лара, графство Віклов, супроводжував свого друга до Дубаю, щоб допомогти йому адаптуватися на новому місці. Там він познайомився з бельгійцем, який допоміг його товаришу знайти житло. Протягом двох місяців Квіні жив у друга, але згодом повернувся додому, залишивши в квартирі деякі особисті речі.

За словами організації "Затримані в Дубаї", після їхнього від’їзду бельгієць без дозволу проник до квартири та забрав речі обох. Стюарт був засмучений, оскільки серед речей були подарунки від його покійної бабусі, які мали для нього особливе значення. Він намагався вирішити питання юридично, але всі спроби були проігноровані.

"Я не заперечую проти одягу, це просто речі моєї бабусі та подарунок від друга, які дуже важливі для мене", - розповів він засновниці організації Радзі Стірлінг. "Я приїхав до нього в червні минулого року і надіслав йому декілька повідомлень, в яких в основному говорив, що хочу отримати свої речі назад, або я піду до поліції, але знову не отримав відповіді".

Коли Квіні повернувся до Ірландії, він дізнався про погіршення стану здоров’я своєї бабусі, яку перевели до будинку для літніх людей через деменцію.

"Це дуже сильно вдарило по ньому", - додала Стірлінг. "Вона його найкраща подруга. Він намагався впоратися з болем, вживаючи алкоголь, що він робить лише раз чи двічі на рік. У нетверезому стані він, мабуть, згадав про крадіжку, дістав свій телефон і надіслав бельгійцю декілька смайликів із зображенням ніндзя і краплі крові".

6 вересня, під час повторного візиту до Дубая, його затримала поліція і заборонила залишати країну. Як стверджують у "Затримані в Дубаї", суворі місцеві закони нерідко використовуються для шантажу, відкриваючи справи проти жертв із метою вимагання грошей.

"Йому повідомили, що йому загрожує декілька років ув'язнення відповідно до суворих законів, які забороняють грубі, образливі або погрозливі текстові повідомлення, навіть якщо вони виражені саркастично, жартома між близькими друзями або коханими", - пояснюється в заяві "Затриманих в Дубаї". "Мама Стюарта зв'язалася з обвинувачем, і вони обидва перепросили, але він сказав, що не відкличе справу".

За словами самого Стюарта, він раніше ніколи не мав проблем із законом і вважає ситуацію несправедливою.

"Це недобросовісно, що таке допускається. Це ставить людей під загрозу неправдивих звинувачень і неправомірного переслідування. Закони ОАЕ про кіберзлочинність дуже небезпечні для туристів. Вони нечіткі, суб'єктивні, довільно застосовуються, а покарання можуть бути суворими", - підсумував він.

