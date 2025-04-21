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Скільки годин має спати собака: ветеринар дав несподівану відповідь

Віталій Кірсанов
21 квітня 2025, 15:04
270
Собаки довго сплять не від ліні або нудьги, а від того, що це їхній звичайний сон.
Скільки годин має спати собака
Скільки годин має спати собака / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Интересно знать"

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки годин має спати середньостатистичний собака
  • Як дефіцит сну впливає на поведінку собак

Собаки відомі тим, що є відданими та безумовно люблять своїх господарів, тож не дивно, що багато людей хочуть завести собі такого домашнього улюбленця. Однак під час догляду за ним виникає багато запитань, одним з яких є, скільки насправді часу мають спати собаки. На це відповів британський ветеринар Бен на своїй сторінці в соцмережі Tik Tok, передає Express.

Автор Youtube-каналу "Цікаво знати" також розповів, скільки годин на день має спати собака.

"Скільки годин має спати середньостатистичний собака щодня? Легко припустити, що восьми годин може бути достатньо - так само, як і нам, людям, - але насправді собакам потрібно від 12 до 14 годин. Деякі особини потребують 18 годин сну: гігантські породи, цуценята, дуже активні собаки. Собаки, як і ми, ведуть добовий режим, тобто сплять переважно вночі, але, на відміну від нас, вони відносяться до поліфазних сплячих, що означає, що вони мають кілька фаз сну протягом дня", - пояснив експерт.

За його словами, собаки це роблять не від ліні чи нудьги, а від того, що це їхній звичайний сон. Він підкреслив, що проблема полягає в тому, що багато собак просто не висипаються вдень.

"Наприклад, собаки, які відвідують собачий сад, можуть бути стимульовані протягом усього дня, або собаки, які живуть у зайнятому будинку з маленькими дітьми, наприклад, не мають змоги відволіктися для денного сну, який дуже важливий для них", - зазначив Бен.

Ветеринар додав, що, як і у випадку з людьми, дефіцит сну впливає на поведінку собак та їхнє самопочуття, внаслідок чого вони стануть більш роздратованими під час комунікації з людьми та іншими собаками.

Зазначається, що тривожність і схожі симптоми посилюються через недосипання, тож Бен зазначив, що це може траплятися і з собаками.

"Виявляється, у фразі "нехай сплячі собаки брешуть" є частка правди", - додав він.

Дивіться відео про те, скільки годин на день має спати собака:

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Що таке домашній собака?

Пес домашній або собака домашній - культигенна тварина. Термін застосовують як для домашніх, так і для бездомних тварин. Домашній пес був однією з найбільш широко застосовуваних службових і компанійських тварин протягом усієї історії людства, повідомляє "Вікіпедія".

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