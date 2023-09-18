Головоломка для тих, у кого блискучий зір: треба за 15 сек знайти Їжачка в полі

Спробуйте розгадати хитру і непросту головоломку - на полі, де багато різних каменів, потрібно відшукати їжачка, який сховався так, щоб його не знайшли.

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Знайдіть їжачка в полі / Indiatimes

Нудьга і рутина супроводжує нас день за днем, і кожен намагається урізноманітнити як робочі дні, так і своє дозвілля. Ідеальним варіантом стане розгадування головоломок. Цього разу нам пропонують знайти їжачка, який сховався на полі.

Головоломка від Indiatimes проста, але звимагає особливої уваги і пильного погляду. Їжачок сховався і може бути де завгодно, тому знайти його стане цікавою задачкою.

На зображенні - поле з камінням, усіяне травою і квітами. Десь там сидить їжачок, якого потрібно відшукати. Вам дається 15 секунд, щоб знайти їжака.

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Знайдіть їжака в полі за 15 секунд / Indiatimes

Здаєтеся? Подивіться вниз, в правий кут. Саме там і сховався їжачок.

Якщо знайшли їжачка, ви дуже уважна людина / Indiatimes

Раніше ми пропонували вам розгадати захоплюючу головоломку, яка зведе з розуму геніїв. Потрібно за 6 секунд знайти кота – він сховався так, щоб ви його не побачили.

Також ви можете спробувати розгадати головоломку для тих, у кого зір, як у орла: треба за 12 секунд знайти кролика. Кролик ховається за одним з дерев, але знайти його непросто.

А от ще хитра головоломка для найуважніших. Потрібно відшукати цілих 20 кроликів і на це дається 10 секунд. Фокус в тому, що складно визначити, скільки насправді кроликів перебігає залізницю.

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