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Буде, як нова: чим і як найкраще мити акрилову ванну

Віталій Кірсанов
9 січня 2025, 14:25
175
Акрилова ванна доволі популярна. Її перевагою вважається доступна ціна, тривале збереження тепла і можливість вибрати будь-яку форму.
ванна
Чим і як найкраще мити акрилову ванну / колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube-каналу "Делай как батя"

Ви дізнаєтеся:

  • Чим найкраще мити акрилову ванну
  • Чим не можна мити акрилові ванни

Популярність акрилових ванн зумовлена їхніми численними перевагами: вони легші й тихіші під час заповнення, ніж сталеві або чавунні ванни, а також гігієнічніші та їх легше чистити, ніж емальовані ванни. Главред розповідає, чим найкраще мити акрилову ванну.

Автор YouTube-каналу "Делай как батя" також розповів, чим можна і не можна чистити акрилову ванну.

Завдяки пластичності акрилу ванни цього типу різноманітні за формою і практично кожен може знайти ту, що відповідає його потребам і вподобанням. У цій статті ми підкажемо, як доглядати за акриловими ваннами і чистити їх, щоб вони прослужили довгі роки в хорошому стані і мали гарний вигляд.

Чим найкраще мити акрилову ванну

Як і чим чистити акрилову ванну? Перш за все - доведеться уникнути більшості засобів, призначених для миття ванних кімнат: вони містять занадто активні мийні компоненти. Замість них ви можете вибрати м'який засіб для чищення акрилу або розбавлену рідину для миття посуду. Також важлива техніка - використовуйте тільки м'який бік губки. Наліт, що утворився від впливу жорсткої води, можна видалити народним методом: лимонною кислотою і оцтом.

Перший спосіб:

  • розмішайте лимонну кислоту з теплою водою.
  • отриману консистенцію нанесіть на місця забруднень м'якою серветкою з мікрофібри.
  • залиште на хвилин 15.
  • обполосніть ванну.

Другий спосіб: локально збризнути оцтом і потерти губкою. Якщо це не допомогло, варто налити у ванну окріп із додаванням пляшки оцту і залишити якомога довше. Після тривалого часу протріть ванну губкою або ганчіркою.

Дотримуйтесь цих правил чищення акрилової ванни, щоб не пошкодити захисний шар:

  • обполосніть ванну, видаліть бруд, наприклад волосся або пісок.
  • неабразивний очищувач для акрилу або ж приготований у домашніх умовах.
  • використовуйте м'яку губку або тканину з мікрофібри, щоб розподілити склад і провести ретельне очищення.
  • ще раз гарненько промийте покриття.

Під час першого використання засобу для чищення для початку перевірте його на непомітному місці. Також ознайомтеся з рекомендаціями виробника і використовуйте відповідно до інструкції, дотримуючись принципів обережності - надіньте захисні рукавички, забезпечте хорошу вентиляцію приміщення. Зберігайте засоби для чищення в недоступному для дітей і домашніх тварин місці.

Дивіться відеопораду про те, чим можна і не можна чистити акрилову ванну.

Чим не можна мити акрилові ванни

Акрилові ванни - це не лише стильний елемент вашого інтер'єру, а й зручне місце для відпочинку та розслаблення. Однак, щоб вони довго служили і радували око, важливо правильно за ними доглядати. Одним із ключових аспектів догляду є знання того, чим не можна мити акрилові ванни.

1. абразивні засоби для чищення

Перше, що варто запам'ятати - акрилові ванни не переносять абразивних засобів для чищення. Це можуть бути порошки, пасти або навіть деякі губки з жорсткою поверхнею. Вони можуть залишити подряпини на поверхні.

2. хімічні речовини з хлором

Засоби для чищення, що містять хлор, також не підходять для акрилових ванн. Хлор може спричинити знебарвлення та руйнування акрилової поверхні.

3. ацетон і розчинники

Ацетон та інші розчинники - це справжні вороги акрилових ванн. Вони можуть роз'їдати матеріал, залишаючи на поверхні некрасиві плями та пошкодження.

Оскільки з акрилом потрібно поводитися дуже обережно, рекомендується регулярно мити ванну. Якщо ви доведете поверхню до стійких забруднень, її акуратне видалення може виявитися проблематичним - і тоді вам доведеться вдаватися до рішень, які можуть пошкодити якість матеріалу.

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Користь соди

Використовується в промисловості, харчовій галузі, кулінарії, медицині як нейтралізатор хімічних опіків шкіри та слизових оболонок концентрованими кислотами, а також для зниження кислотності шлункового соку. Сода пом'якшує воду і запобігає утворенню інкрустованих відкладень. За допомогою цієї подвійної дії, можна істотно обмежити споживання мила і мийних засобів під час прання білизни, поверхонь стін, підлог, стільниць і посуду.

Використання соди як засобу для виведення плям. Перед пранням розчинити порошок у воді і нанести на плями, отримані від жиру, червоних фруктів або вина, здатний також відіпрати комірці у сорочок.

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