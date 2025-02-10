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9 продуктів, які варто якнайшвидше викинути з холодильника

Віталій Кірсанов
10 лютого 2025, 02:30
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Якщо щось погано виглядає, пахне або має дивний смак, плісняву чи зміну текстури, викиньте це, каже експерт.
продукти
9 продуктів, які варто викинути з холодильника / колаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Терміни придатності важливі, але довіряти своїм почуттям не менш важливо
  • 9 залежаних продуктів, які слід викинути

Експертка з прибирання, засновниця Luxury Pro Organizer Керол Аппельбаум назвала продукти, за терміном придатності та станом яких варто слідкувати насамперед і негайно викидати їх із холодильника, якщо вони зіпсувалися, пише southernliving.com.

"Терміни придатності важливі, але довіряти своїм почуттям не менш важливо. Якщо щось погано виглядає, пахне або має дивний смак, плісняву чи зміну текстури, викиньте це", - порадила фахівчиня.

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9 продуктів, які слід викинути з холодильника якомога швидше

Приправи та соуси, яким понад півроку. Викиньте кетчуп, гірчицю та гострий соус, які пролежали місяці у вас у холодильнику.

Соління, яким понад 6 місяців. За словами експерта, соління не залишаються придатними вічно.

Стара заправка для салату. Заправки на основі вершків зберігаються близько трьох-чотирьох місяців після відкриття, попередила Еппельбаум.

Мед або кристалізований сироп, які довго простояли. Є велика ймовірність, що ви потягнетеся за новою банкою, якщо у вас буде вибір.

М'ясні закуски через 5 днів. М'ясні вироби слід викидати через три-п'ять днів, особливо якщо вони слизькі або погано пахнуть, зазначила експертка.

Приготоване м'ясо через 4 дні. За словами експерта, після приготування м'ясо і риба безпечні протягом трьох-чотирьох днів.

Хумус через тиждень. Хумус псується швидше, ніж ви можете собі уявити. Аппельбаум зазначила, що, якщо ваш контейнер із хумусом простояв у холодильнику тиждень або довше, час його викинути.

Молочні продукти через тиждень. Важливо використовувати молоко, м'які сири та йогурт протягом тижня, сказала Аппельбаум. А ось тверді сири зберігаються в холодильнику довше.

Сік через тиждень. Якщо він був відкритий понад тиждень, час його викинути. Сік зберігається тільки близько тижня.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике инфографика
Інфографіка / Главред

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