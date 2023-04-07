83-річна бабуся зірвала багатомільйонний джекпот і зробила несподівану покупку

Шейла Гарретт спочатку планувала купити на свій виграш бунгало, але передумала.

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Бабуся виграла в лотерею 23 мільйони гривень / flickr.com (Eiji Saito)

Бабуся, яка три роки тому виграла 500 000 фунтів стерлінгів (майже 23 млн гривень) в лотерею, переїхала в пентхаус.

83-річна Шейла Гарретт спочатку планувала купити на свій виграш бунгало, але передумала, коли дізналася, що квартира на верхньому поверсі в комплексі для людей похилого віку, де вона живе, виставлена на продаж, пише Mirror.

"Я вирішила, що мені більше до душі пентхаус, ніж бунгало", - зізналася жінка.

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Вона запросила будівельників, які перетворили досить застарілу квартиру в світлий будинок з відкритим плануванням, оснащений найсучаснішими технологіями.

Жінка розповіла про свою нову квартиру / mirror.co.uk

Витратила на перепланування Шейла понад 60 000 фунтів стерлінгів. Вона сама вибрала всі світильники і фурнітуру.

"Мені подобається бачити вираз обличчя відвідувачів, коли вони вперше заходять у будинок. Мій будинок, звичайно, не схожий на будинок звичайної прабабусі, де на стінах висять фотографії всіх дітей, а простір захаращують прикраси. У мене є фотографії всіх членів сім'ї, які крутяться по колу на моєму чудовому телевізорі, який також служить екраном для комп'ютера", - поділилася господиня незвичайної квартири.

Нагадаємо, розбита горем жінка опинилася в складній ситуації після того, як дізналася, що її чоловік зрадив їй з її сестрою. Тепер сестри чекають дітей від одного і того ж чоловіка. Як стверджує вагітна дружина, про зраду свого чоловіка вона дізналася два місяці тому. З тих пір чоловік намагався заслужити її прощення. Жінка відчуває, що у неї немає іншого вибору, окрім як залишитися зі своїм партнером заради фінансової безпеки.

Також ми писали, що американка Ребекка Кілберн з Мічигану зіткнулася з серйозною проблемою - вона не може знайти взуття для свого 14-річного сина. Пару кросівок їй доводиться шукати по всьому світу, оскільки довжина ступні у дитини цілих 23 розміру за стандартами США (ступня 38-40 см).

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