Матір забороняє бабусям і дідусям змінювати підгузки своїй дитині, щоб 'захистити її приватне життя'

Жінка вважає, нібито "на це потрібна згода дитини", а її син такої згоди не давав. Тому, на її думку, підгузки для нього повинні змінювати лише мама і тато.

Матір забороняє бабусям і дідусям змінювати підгузки своїй дитині, пояснюючи це "захистом приватного життя", ua.depositphotos.com

Матір новонародженого хлопчика забороняє бабусям та дідусям змінювати його підгузки, наголошуючи, що таким чином вона хоче захистити "приватне життя" своєї дитини.

Жінка звернулася до популярного британського форуму для батьків Mumsnet, висловивши там своє занепокоєння після того, як її свекруха намагалася допомогти змінити підгузок її дитині. Про це пише британське видання LADbible.

"Я дуже хочу отримати згоду та захистити конфіденційність моєї дитини та вважаю за краще, щоб тільки я та мій партнер змінювали підгузки [моєму синові]", – написала вона.

відео дня

При цьому жінка зазначає, що коли її дитина буде у дитячому садочку чи з певних причин поруч з дитиною буде інша людина, а не вона чи чоловік, то тоді вона не проти, щоб хтось інший замінив підгузок її сину.

Матір хлопчика наголосила, що хоче встановити жорсткі межі у своїй сім’ї щодо цього питання.

Проте більшість користувачів форуму не поспішали підтримувати жінку. Багато хто з них написав, що вона, очевидно, переборщила з думкою, нібито "від дитини потрібна згода на такі дії, а дитина цієї згоди не давала".

"Я справді не розумію, чому ви почуваєтеся так. Але, здається, у вас є власна виражена проблема. Якщо ви не можете довірити близьким родичам зміну підгузків, тоді ваша дитина виросте буквально одержимою "конфіденційністю", – написав один із користувачів.

Дехто висловлював стурбованість, що матір дитини може мати якісь свої психологічні травми, які могли тягнутися з її дитинства. Ще один користувач зазначив, що матері потрібно "серйозно поговорити з собою", і що допомога у зміні підгузків для дитини, яку пропонують родичі – це нормально.

Раніше повідомлялося, що 41-річний Джонатан Джейкоб Мейєр з Нідерландів став батьком понад 550 дітей, чим викликав обурення серед матерів, які не знали про його плодюче донорство сперми. Медичні працівники кажуть, що психічне здоров'я 550 дітей може бути підірвано, якщо вони дізнаються, що у них є сотні зведених братів і сестер.

Нагадаємо, розбита горем жінка опинилася в складній ситуації після того, як дізналася, що її чоловік зрадив їй із її сестрою. Тепер сестри чекають на дітей від одного і того ж чоловіка. Жінка відчуває, що у неї немає іншого вибору, як залишитися зі своїм партнером заради фінансової безпеки.

Читайте також: