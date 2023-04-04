Чхнув і став інвалідом: чоловіка паралізувало після того, як він просто висякався

За день до нещасного випадку він говорив про те, що відчував - "щось погане на підході".

Австралійця паралізувало після нещасного випадку / mirror.co.uk

Чоловіка паралізувало після того, як він втратив свідомість у ванній кімнаті. Він хотів висякатися, але сильно вдарився шиєю.

Його дружина, 34-річна Кірсті Броннер з Сіднея розповіла, як вона почула "гучний стукіт з ванної кімнати" і виявила свого чоловіка на підлозі в їхньому будинку в Австралії, пише The Mirror.

"Я вбігла в будинок і виявила його лежачим без свідомості на підлозі. Він вдарився шиєю і вивихнув її, що призвело до пошкодження спинного мозку. Він висякався і знепритомнів, вдарившись шиєю об лавку у ванній", - поділилася дівчина.

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Також вона зазначила, що в той час через обмеження Covid її не пустили в лікарню, і їй довелося чекати новин про чоловіка протягом 6-ти годин поки тривала операція.

"Я так хвилювалася. Зрештою, вони подзвонили і сказали, що у нього вивих шиї від удару об лавку, що викликало пошкодження спинного мозку, і що ступінь пошкодження буде відома тільки після операції і аналізів", - розповіла вона.

Чоловік і його діти / mirror.co.uk

Кірсті зізналася, що її чоловік говорив за день до нещасного випадку про те, що він відчував "щось погане на підході".

Наступні шість місяців її чоловік провів у лікарні та на реабілітації, поки Кірсті піклувалася про їхніх чотирьох дітей - 16-річного Лукаса, 7-річної Валентини, 5-річної Вікторії та 18-місячної Віталії, а також вела свій бізнес.

Минуло більше року, і у її чоловіка діагностували параліч рівня Т1, через який він не може стояти.

Нагадаємо, розбита горем жінка опинилася в складній ситуації після того, як дізналася, що її чоловік зрадив їй з її сестрою. Тепер сестри чекають дітей від одного і того ж чоловіка. Як стверджує вагітна дружина, про зраду свого чоловіка вона дізналася два місяці тому. З тих пір чоловік намагався заслужити її прощення. Жінка відчуває, що у неї немає іншого вибору, окрім як залишитися зі своїм партнером заради фінансової безпеки.

Також повідомлялося, що американка Ребекка Кілберн з Мічигану зіткнулася з серйозною проблемою - вона не може знайти Взуття для свого 14-річного сина. Пару кросівок їй доводиться шукати по всьому світу, оскільки довжина ступні у дитини цілих 23 розміру за стандартами США (ступня 38-40 см).

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