Світлий четвер: що можна і не можна робити 24 квітня, прикмети

У Великодній тиждень ще не роблять важку роботу.

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Світлий четвер: що можна і не можна робити 24 квітня / колаж: Главред, фото: pomisna.info

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Яке церковне свято 24 квітня

Народні традиції та прикмети 24 квітня

Що можна і не можна робити

За новоюліанським календарем у цей день вшановують мученика Саву Стратилата і 70 воїнів, преподобного Саву Києво-Печерського, преподобного Олексія Києво-Печерського, мучеників Пасикрата та Валентина, преподобну Єлизавету чудотворницю. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 24 квітня

Сава Стратилат - християнський мученик, який жив у третьому столітті і був сміливим воїном, воєначальником римського імператора Аврелія. Коли імператор дізнався, що його воєвода вірить у Христа, велів катувати його і втопити в річці Тибр. 70 воїнів бачили його страждання святого і теж увірували в Христа, за що теж загинули.

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Сава Печерський був ченцем Києво-Печерського монастиря. За записами мав дар зцілення та чудотворення. Свій чернечий подвиг ніс у Ближніх печерах.

Олексій Печерський також був ченцем Києво-Печерського монастиря, затворником. Мощі святого зберігаються в Ближніх печерах.

Мученики Пасикрат і Валентин були воїнами. Їх стратили язичники за християнську віру.

Свята Єлизавета була настоятелькою жіночого монастиря в Константинополі. Прославилася своїм даром зцілення і чудотворення.

Народні традиції та прикмети 24 квітня

Світлий четвер - четвертий день Великоднього тижня. Молодь і діти продовжують співати "веснянки" та "гаївки", водити хороводи. На столах щодня розкладають паски та великодні яйця. У народі ще вітають Воскресіння Христове.

Дівчата та хлопці влаштовують вечорниці просто неба. Ці посиденьки тому й називали "вулиця". Збиралися на ці гуляння у визначеному в селі місці, де завжди відбуваються свята. Це може бути площа в центрі або луг біля річки.

Такі вечорниці традиційні для всього теплого сезону. Він триває з Великодня і впродовж усього літа, аж до дня Семена, 14 вересня. Поки ще не почалися польові роботи, молодь веселилася щовечора. Вечорниці в Україні завжди супроводжуються музикою та співом, а також танцями.

У деяких регіонах у четвер після Великодня відзначають Великдень мертвих, тобто Навський Великдень. У народі ходять такі прикмети:

дощ обіцяє хороший урожай зернових;

сонячна і тепла погода прогнозує теплий травень.

Дощ цього дня взагалі добрий знак. Дощу раділи і чекали хорошої звістки.

Що не можна робити 24 квітня

У Великодній тиждень ще не роблять важку роботу. Заборони на роботу немає, але є традиції, яких дотримуються у святковий Великодній тиждень. Заборонено в цей день:

сваритися, сперечатися і злословити;

сумувати і плакати;

не можна відмовляти в допомозі та подаянні.

Не можна постити у Великодній тиждень. Слід насолоджуватися смачними стравами та вшановувати свято.

Іменини та день ангела 24 квітня

За новим церковним календарем на 24 квітня припадають іменини Сави, Олексія, Валентина та Єлизавети.

Олексій походить від давньогрецького імені Алекс, що означає "захисник".

Сава з давнього івриту означає "ув'язнений" або "бранець".

Валентин походить із латині й трактується як "здоровий".

Єлизавета з давньоєврейської мови означає "клятва".

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