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Світла середа: кому молитися 23 квітня за здоров'я військовослужбовців

Віталій Кірсанов
22 квітня 2025, 18:44
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23 квітня - день пам'яті одного з найвідоміших християнських святих Георгія Побідоносця.
23 квітня - Світла Середа
23 квітня - Світла середа / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 23 квітня
  • Про що говорять прикмети на 23 квітня
  • Що можна і не можна робити 23 квітня

23 квітня за новим церковним календарем вшановують пам'ять великомученика Юрія Переможця (Георгія Побідоносця), а також у цей день Світла середа. У народному календарі - Юр'їв день. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 23 квітня

Православне свято 23 квітня (6 травня за старим) - день пам'яті одного з найвідоміших християнських святих Георгія Каппадокійського, відомого як Георгій Побідоносець.

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Георгій жив у III-IV століттях. Він вирізнявся з-поміж інших - був освічений, розумний, хоробрий, красивий і шляхетний. Служив Георгій на військовій службі в імператора Діоклетіана, і, ще будучи молодим, зробив військову кар'єру - увійшов до військової ради при імператорі.

Георгій був вірний імператору, поки той не вирішив відродити язичництво і влаштував гоніння на християн. Тоді молодий воїн, який сповідував християнство, виступив проти Діоклетіана і викрив правителя в жорстокості та несправедливості.

Георгія вирішили через тортури змусити зректися християнської віри, але чоловік щоразу чудесним чином зцілювався. Свідки цих чудес також увірували в Христа, зокрема й дружина імператора, цариця Олександра. Багатьох, хто увірував, тоді стратили. Побачивши Олександру, яка просила у воїна прощення за гріхи чоловіка, її відправили на страту разом із Георгієм.

23 квітня за новим і старим стилем - Світла середа, третій день після Великодня Христового. У церкві, як і в попередні дні, відбуваються святкові богослужіння. Відкритими до суботи залишаються Царські врата. За звичаєм цього дня в церкві ставлять свічки від градобиття.

Про що говорять прикмети на 23 квітня

У народі 23 квітня - свято Юр'єв день. За його прикметами судять про те, якими будуть погода і врожай:

  • дощ пішов - буде багато трави і хороший сінокіс;
  • ніч тепла - до врожаю хліба;
  • холодна погода - до врожаю проса і вівса.

Вважається, що якщо день 23 квітня теплий видався, то дуже скоро настануть зовсім літні дні. У народі цей день ще називають Градова середа або Хороводниця - з цього дня і аж до самої Трійці водили хороводи.

Що не можна робити 23 квітня

У церковне свято 23 квітня, як і в будь-який інший день, не слід лаятися, лихословити, пліткувати, заздрити, бажати зла і лінуватися, а також відмовляти в допомозі.

Що не можна робити за народними прикметами: забороняється підвищувати голос і сваритися - існує повір'я, що порушника може вбити блискавкою. Не слід також працювати в саду або городі - посадки може побити град.

Що можна робити 23 квітня

За мужність і духовну перемогу над катами, великомученика Георгія називають Побідоносцем. У православне свято до святого звертаються з молитвами про здоров'я військовослужбовців, просять захисту від хвороб і нечисті, а також про охорону худоби від недуг. Дівчата моляться з проханнями послати гідного нареченого.

За народними прикметами, якщо вмитися ранковою росою, то довше будеш молодим і сильним.

Хто відзначає день ангела 23 квітня

Іменини за церковним календарем відзначають Олександра, Анатолій, Афанасій, Валерій, Валерія, Георгій, Єгор, Іван, Юрій.

За старим стилем день ангела в Олександра, Максима, Григорія, Терентія, Федора, Якова.

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