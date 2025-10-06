Рус
Чому 7 жовтня не можна починати важливі справи: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
6 жовтня 2025, 14:50
7 жовтня не слід працювати на землі - це вважається неповагою до святих.
7 жовтня: яке церковне свято і що не можна робити
7 жовтня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 7 жовтня
  • Що не можна робити 7 жовтня
  • Народні прикмети і традиції

У вівторок, 7 жовтня, віряни святкують день пам'яті святих мучеників Сергія і Вакха. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 7 жовтня

Сергій і Вакх були знатного римського походження і займали високі військові посади при дворі імператора Максиміана. Їх поважали як хоробрих воїнів і довірених осіб імператора. Вони були близькими друзями і, попри службу в язичницькому війську, таємно сповідували християнство.

відео дня

Їхня віра не залишалася непоміченою. Через відмову брати участь у язичницьких обрядах на честь богів та імператора, вони викликали підозру. Особливо гострою стала ситуація, коли обидва відкрито відмовилися принести жертву язичницьким ідолам, визнавши себе християнами.

Імператор Максиміан, відчуваючи себе зрадженим наближеними воїнами, розгнівався. Спочатку він намагався вмовити їх зректися Христа лестощами та погрозами, але безрезультатно.

Як приниження, їх зняли з почесних посад, зняли військові пояси та вбрали в жіночий одяг, водячи вулицями міста - щоб глузувати з їхньої віри та колишньої слави. Після цього обох було віддано на жорстокі тортури.

Що не можна робити 7 жовтня

  • Не слід працювати на землі - це вважається неповагою до святих.
  • Не можна починати важливі справи - це накличе на вас невдачі.
  • Забороняється відмовляти в допомозі нужденним - святий Сергій вважається покровителем мандрівників.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

  • тиха, тепла і ясна погода - чекайте на довгу, суху і погожу осінь;
  • листя з берез опало вже повністю - прийдуть ранні морози, а зима буде суворою;
  • вранці сильний туман - до м'якої і теплої зими;
  • вранці морозить легкий дощ - вважається, що осінь буде сирою;
  • сильний вітер, кружляє листя - зима прийде рано і буде холодною;
  • вранці роса і хмарно - чекайте швидкої зміни погоди.

У народі 7 жовтня називався Сергій Житник. Так називали день тому, що саме в цей час припадало завершення збирання та сушіння жита. Господині перебирали зерно, готували його до зберігання, а чоловіки ладнали комори та засіки. У народі казали: "Прийшов Сергій - прибери життя в комору".

Іменини 7 жовтня

Які завтра іменини: Дем'ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій, Пелагея.

Талісманом людини, народженої 7 жовтня, є агат. Мінерал з унікальними якостями. З давніх часів його вважали каменем удачі та оберегом щасливого життя.

