Чому 4 жовтня не можна шити і вишивати: яке церковне свято

У суботу, 4 жовтня, віряни святкують день пам'яті святого священномученика Єротея, єпископа Атенського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 4 жовтня
Єротей був учнем святого апостола Павла. Коли апостол проповідував в Афінах (Дії 17), саме там Єротей прийняв віру в Христа. Він близько спілкувався з іншим знаменитим афінянином - святим Діонісієм Ареопагітом, якого вважають його другом і однокласником у Христі. Апостол Павло поставив Єротея єпископом Атенським, доручивши йому пастирську турботу про новонавернених християн у Греції.
Стародавні церковні перекази свідчать, що Єротей мав дар богоугодної проповіді і часто у Святому Дусі осявав людей глибиною богословського розуміння. Під час правління римських імператорів, які переслідували християн, Єротей постраждав за віру в Ісуса Христа і прийняв мученицьку смерть.
Що не можна робити 4 жовтня
- Не можна починати великих справ на полі - вважалося, що врожаю це не додасть, а сили забере.
- Забороняється шити і вишивати після заходу сонця - вірили, що "зашиваєш долю".
- Не слід позичати речі, гроші - винесете з дому достаток.
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- сонячний і теплий день - до довгої та лагідної осені;
- листя з берези падає жовте й сухе - зима буде морозною;
- похмуро і холодно - до суворої зими і ранніх заморозків;
- ніч безвітряна і зоряна - чекайте сухої погоди;
- гуси високо летять - зима прийде пізно;
- багато павутини - до затяжної і сухої осені.
У народі 4 жовтня носило назву Єротей Листопад. Адже вже починається масове опадання листя з дерев. Часто говорили: "Єротей - лист із дерев мете".
Іменини 4 жовтня
Які завтра іменини: Василь, Володимир, Дмитро, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Яків, Вероніка.
Талісманом людини, народженої 4 жовтня, є діамант. З давніх-давен існувало переконання, що камінь має властивість вбирати в себе силу сонця і згодом передавати її своєму власникові. Крім того, існує уявлення, що діамант здатний гармонізувати внутрішній стан людини і дарувати їй емоційну рівновагу.
