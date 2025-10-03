Чому 4 жовтня не можна шити і вишивати: яке церковне свято

4 жовтня забороняється шити і вишивати після заходу сонця - вірили, що "зашиваєш долю".

https://glavred.net/holidays/pochemu-4-oktyabrya-nelzya-shit-i-vyshivat-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10703546.html Посилання скопійоване

4 жовтня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: pomisna.info, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 4 жовтня

Що не можна робити 4 жовтня

Народні прикмети та традиції

У суботу, 4 жовтня, віряни святкують день пам'яті святого священномученика Єротея, єпископа Атенського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 4 жовтня

Єротей був учнем святого апостола Павла. Коли апостол проповідував в Афінах (Дії 17), саме там Єротей прийняв віру в Христа. Він близько спілкувався з іншим знаменитим афінянином - святим Діонісієм Ареопагітом, якого вважають його другом і однокласником у Христі. Апостол Павло поставив Єротея єпископом Атенським, доручивши йому пастирську турботу про новонавернених християн у Греції.

відео дня

Стародавні церковні перекази свідчать, що Єротей мав дар богоугодної проповіді і часто у Святому Дусі осявав людей глибиною богословського розуміння. Під час правління римських імператорів, які переслідували християн, Єротей постраждав за віру в Ісуса Христа і прийняв мученицьку смерть.

Що не можна робити 4 жовтня

Не можна починати великих справ на полі - вважалося, що врожаю це не додасть, а сили забере.

Забороняється шити і вишивати після заходу сонця - вірили, що "зашиваєш долю".

Не слід позичати речі, гроші - винесете з дому достаток.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

сонячний і теплий день - до довгої та лагідної осені;

листя з берези падає жовте й сухе - зима буде морозною;

похмуро і холодно - до суворої зими і ранніх заморозків;

ніч безвітряна і зоряна - чекайте сухої погоди;

гуси високо летять - зима прийде пізно;

багато павутини - до затяжної і сухої осені.

У народі 4 жовтня носило назву Єротей Листопад. Адже вже починається масове опадання листя з дерев. Часто говорили: "Єротей - лист із дерев мете".

Іменини 4 жовтня

Які завтра іменини: Василь, Володимир, Дмитро, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Яків, Вероніка.

Талісманом людини, народженої 4 жовтня, є діамант. З давніх-давен існувало переконання, що камінь має властивість вбирати в себе силу сонця і згодом передавати її своєму власникові. Крім того, існує уявлення, що діамант здатний гармонізувати внутрішній стан людини і дарувати їй емоційну рівновагу.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред