Чому 6 жовтня не можна важко працювати: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
5 жовтня 2025, 15:14
121
6 жовтня не можна тяжко працювати - наші пращури вірили, що важка робота може розгнівити святого.
6 жовтня: яке церковне свято і що не можна робити
6 жовтня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 6 жовтня
  • Що не можна робити 6 жовтня
  • Народні прикмети і традиції

У понеділок, 6 жовтня, віряни святкують день пам'яті святого апостола Фоми. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 6 жовтня

За переказами, Фома походив із Галілеї, можливо, з околиць міста Паніас (сучасний Баньяс). Про його сім'ю відомостей у Писанні немає. Том став одним з апостолів після заклику Христа. Тома проявив рішучість і відданість, коли, почувши про намір Ісуса йти в Юдею, сказав іншим учням: "Підемо і ми, щоб померти з ним". Це свідчить про його відвагу і готовність слідувати за вчителем навіть до смерті.

відео дня

Після Вознесіння Господнього апостоли вирушили проповідувати світом. За переказами Тома отримав місію проповідувати в Парфії, Персії та Індії. Святий Тома прийняв мученицьку смерть близько 72 року: за переказами, його було вбито списами біля міста Мілапур (поблизу сучасного Ченнаї). На цьому місці зараз базиліка Святого Фоми - одна з трьох великих базилік у світі, збудованих на місцях поховання апостолів (разом із храмами святого Петра в Римі та святого Якова в Сантьяго-де-Компостела).

Що не можна робити 6 жовтня

  • Не можна тяжко працювати - наші пращури вірили, що важка робота може розгнівити святого.
  • Не слід починати нових справ - казали: "На Фому - що почнеш, те й зупиниться".
  • Забороняється різати тканину, шити - цього дня такі дії "ріжуть долю" або можуть "заплутати життєві шляхи".

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

  • тиха і ясна погода - до довгої і теплої осені;
  • вранці туман, а потім виглянуло сонце - чекайте на м'яку осінь;
  • листя з дерев ще не опало - морози затримаються;
  • вітер зі сходу або з півночі - чекайте різкого похолодання і ранньої зими;
  • на Фому випав перший сніг - зима обіцяє бути морозною і довгою;
  • іній або холодна роса вранці - до наближення стійких холодів.

У народі 6 жовтня носило назву Фомин Змова. День припадав на період, коли вже завершували основні сільськогосподарські роботи і готувалися до холодів. Часто говорили: "Прийшов Фома - готуйся до зими вдома".

Іменини 6 жовтня

Які завтра іменини: Іван, Макар, Фома.

Талісманом людини, народженої 6 жовтня, є гіацинт. Цей дорогоцінний камінь здавна приваблював людей і зараз залишається надзвичайно популярним. У давнину гіацинт шанували як потужний символ глибокої мудрості, а його власники вірили, що він здатен приносити удачу та сприятливі обставини тим, хто його носить.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свято прикмети календар свят церковне свято
