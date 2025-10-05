Чому 6 жовтня не можна важко працювати: яке церковне свято

6 жовтня не можна тяжко працювати - наші пращури вірили, що важка робота може розгнівити святого.

У понеділок, 6 жовтня, віряни святкують день пам'яті святого апостола Фоми. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 6 жовтня

За переказами, Фома походив із Галілеї, можливо, з околиць міста Паніас (сучасний Баньяс). Про його сім'ю відомостей у Писанні немає. Том став одним з апостолів після заклику Христа. Тома проявив рішучість і відданість, коли, почувши про намір Ісуса йти в Юдею, сказав іншим учням: "Підемо і ми, щоб померти з ним". Це свідчить про його відвагу і готовність слідувати за вчителем навіть до смерті.

Після Вознесіння Господнього апостоли вирушили проповідувати світом. За переказами Тома отримав місію проповідувати в Парфії, Персії та Індії. Святий Тома прийняв мученицьку смерть близько 72 року: за переказами, його було вбито списами біля міста Мілапур (поблизу сучасного Ченнаї). На цьому місці зараз базиліка Святого Фоми - одна з трьох великих базилік у світі, збудованих на місцях поховання апостолів (разом із храмами святого Петра в Римі та святого Якова в Сантьяго-де-Компостела).

Що не можна робити 6 жовтня

Не можна тяжко працювати - наші пращури вірили, що важка робота може розгнівити святого.

Не слід починати нових справ - казали: "На Фому - що почнеш, те й зупиниться".

Забороняється різати тканину, шити - цього дня такі дії "ріжуть долю" або можуть "заплутати життєві шляхи".

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

тиха і ясна погода - до довгої і теплої осені;

вранці туман, а потім виглянуло сонце - чекайте на м'яку осінь;

листя з дерев ще не опало - морози затримаються;

вітер зі сходу або з півночі - чекайте різкого похолодання і ранньої зими;

на Фому випав перший сніг - зима обіцяє бути морозною і довгою;

іній або холодна роса вранці - до наближення стійких холодів.

У народі 6 жовтня носило назву Фомин Змова. День припадав на період, коли вже завершували основні сільськогосподарські роботи і готувалися до холодів. Часто говорили: "Прийшов Фома - готуйся до зими вдома".

Іменини 6 жовтня

Які завтра іменини: Іван, Макар, Фома.

Талісманом людини, народженої 6 жовтня, є гіацинт. Цей дорогоцінний камінь здавна приваблював людей і зараз залишається надзвичайно популярним. У давнину гіацинт шанували як потужний символ глибокої мудрості, а його власники вірили, що він здатен приносити удачу та сприятливі обставини тим, хто його носить.

