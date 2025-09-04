Рус
  Свята

Чому 5 вересня не можна займатися брудною і важкою працею: яке свято

Віталій Кірсанов
4 вересня 2025, 11:53
89
5 вересня не можна злословити, сваритися - лайка може довго тривати і завершитися трагічно.
5 вересня: яке церковне свято і що не можна робити
5 вересня: яке церковне свято і що не можна робити / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 5 вересня
  • Що не можна робити 5 вересня
  • Народні прикмети і традиції

У п'ятницю, 5 вересня, віряни згадують Захарія, який був священиком із сім'ї Авії. Його дружина Єлисавета походила з роду Аарона, тобто теж належала до роду священика. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 5 вересня

Подружжя жило праведно, "ходячи у всіх заповідях і постановах Господніх бездоганно", але тривалий час залишалося бездітним, що вважалося особливим випробуванням.

відео дня

Одного разу Захарія здійснював кадильну службу в Єрусалимському храмі, і йому явився архангел Гавриїл. Ангел сповістив, що в похилому віці він і Єлисавета матимуть сина, якого слід назвати Іоанном. Ця дитина "буде великою перед Господом", житиме аскетично і "приготує Господу народ готовий".

Захарія засумнівався в почутому, адже і він, і його дружина були літніми. За цей сумнів архангел покарав його німотою доти, доки не здійсниться слово Боже.

Коли народився Іоанн, родичі хотіли назвати його ім'ям батька, але Єлисавета наполягала на імені, даному ангелом. Захарія запитали його думку, і він написав на табличці: "Іоанн - ім'я йому". Тієї ж миті його уста відкрилися, і він почав благословляти Бога.

Після народження Іоанна Захарія ще деякий час служив у храмі. За переказами, коли цар Ірод наказав убити немовлят у Вифлеємі та околицях. Єлисавета втекла з дитиною в гори, а Захарія залишився в храмі. За давніми християнськими джерелами, воїни Ірода вимагали від нього видати місцезнаходження сина, але він відмовився. Тоді Ірод наказав убити Захарію прямо в храмі біля жертовника.

Що не можна робити 5 вересня

Не можна лихословити, сваритися - лайка може довго тривати і завершитися трагічно.

Не слід займатися брудною або важкою фізичною працею - це вважається неповагою до святого.

Забороняється ворожити - Церква заклинає провести день у молитві.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

  • рясна роса - чекайте на теплу й тривалу осінь;
  • гуси високо летять - до суворої зими;
  • дощ цього дня - восени теж буде багато дощів;
  • вранці туман низько стелиться по землі - чекайте на гарну погоду;
  • почути грім - осінь буде теплою і довгою.

У народі 5 вересня називалося Захар Холодний. Часто казали: "Захар приносить холодні роси", бо саме в цей час ночі вже ставали холодними, а ранкова роса могла випадати така рясна, що трава була мокра, немов після дощу.

Іменини 5 вересня

Які завтра іменини: Гліб, Давид, Захар, Максим, Олексій, Панас, Юхим, Єлизавета, Іраїда, Раїса.

Талісманом людини, народженої 5 вересня, є котяче око. Камінь, що належить до сімейства кварцу. Його оброблені вироби доступні за ціною, але мають привабливий і ефектний вигляд. З давніх часів котяче око вважають амулетом, який привертає до власника увагу і симпатію оточуючих.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свято прикмети календар свят церковне свято
