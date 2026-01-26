Чому 27 січня не можна працювати з гострими предметами: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
У вівторок, 27 січня, в православному календарі відзначається перенесення мощей святого Іоанна Златоуста. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.
Яке церковне свято 27 січня
Свято перенесення мощей святого Іоанна Златоуста є однією з важливих пам'ятних дат у церковному календарі, присвячених вшануванню великого отця церкви, вселенського вчителя і блискучого проповідника християнської віри. Ця подія нагадує не тільки про історичний факт повернення чесних мощей святителя до столиці Візантійської імперії, а й про глибоке духовне примирення, торжество істини і відновлення церковної справедливості.
Святий Іоанн Златоуст народився близько 347 року в Антіохії. Він отримав блискучу світську освіту, але свідомо обрав шлях служіння Богу. Відомий своєю аскетичністю, глибоким знанням Святого Письма і винятковим ораторським даром, Іоанн отримав прізвисько Златоуст - за надзвичайну силу, красу і переконливість проповідей.
У 395 році він був поставлений архієпископом Константинопольським. У цій ролі святитель безстрашно викривав моральні вади суспільства, зловживання духовенства і розкіш імператорського двору. Саме його принциповість і вірність євангельській істині стали причиною переслідувань, наклепів і неодноразових заслань.
Після декількох судів і заслань святий Іоанн був остаточно висланий у віддалені місцевості Малої Азії. Під час важкого переходу до місця чергового заслання він помер у 407 році в місті Комани Понтійські, вимовивши перед смертю слова: "Слава Богу всього". Поховали святителя на чужині, далеко від Константинополя, де він ніс архіпастирське служіння.
Через більш ніж тридцять років після смерті святого Іоанна Златоуста в церковному і суспільному житті імперії відбулися значні зміни. Син імператора Аркадія, імператор Феодосій II, усвідомив несправедливість, заподіяну святителю, і виявив бажання примирити Церкву та імператорську владу з пам'яттю святого.
У 438 році за наказом імператора чесні мощі Івана Златоуста були урочисто перенесені з Коману до Константинополя. За церковним переказом, тільки після щирого покаяння і прохання про прощення мощі дозволили перенести себе безперешкодно, що було сприйнято як знак прощення святителем своїх кривдників.
Прикмети 27 січня
- Тепла погода - до відлиги і мокрого снігу, потепління буде довгим.
- Птахи голосно співають - на відлигу.
- Заметіль в цей день - зима буде суворою і затяжною.
Що не можна робити 27 січня
За давніми прикметами, 27 січня слід поводитися особливо уважно і стримано. У народі рекомендували уникати роботи з ножами, голками та іншими гострими предметами. Вважалося, що будь-яка рана або поріз в день Іоанна Златоуста є недобрим знаком і може накликати неприємності, хвороби або життєві випробування.
Що можна робити 27 січня
У православній традиції цього дня віруючі з особливою надією звертаються до святого Іоанна Златоуста як до небесного покровителя і молитовника перед Господом. У молитвах просять просвітлення розуму, допомоги в навчанні, оволодінні наукою і словом, а також сили подолати душевний смуток, зневіру і внутрішнє спустошення. Святителя здавна вважають покровителем сімейного миру, злагоди і взаєморозуміння між подружжям.
