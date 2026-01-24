Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Свята

Чому 25 січня не можна розкривати свої плани публічно: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
24 січня 2026, 17:02
54
25 січня не рекомендується розкривати свої плани перед іншими - краще залишити їх у таємниці.
Яке 25 січня свято
Яке 25 січня свято / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 25 січня
  • Що можна і не можна робити 25 січня
  • Прикмети 25 січня

У неділю, 25 січня, в православному календарі день пам'яті святого Григорія Богослова, архієпископа Царьградського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 25 січня

Святий Григорій Богослов (329-389), один з трьох Великих Каппадокійських Отців, архієпископ Царьградський, видатний богослов і проповідник IV століття, залишив неабиякий слід у християнській думці та літургійній практиці. Його життя стало прикладом непохитної віри, високої моральної чистоти і богословської глибини, яка досі впливає на православну і католицьку традиції.

відео дня

Григорій народився близько 329 року в місті Невідомому в Каппадокії (сучасна Туреччина) в багатій і благочестивій родині. Його батько, Григорій, був високопоставленим державним службовцем, а мати, Наусіка, глибоко віруючою жінкою. Вже з раннього віку Григорій виявляв надзвичайну любов до навчання і духовних практик.

Його освіта включала в себе поглиблене вивчення філософії, риторики та грецької літератури, що сформувало його майбутній стиль богословських праць. Особливо вплинули на нього вчення Діонісія Ареопагіта і ранніх каппадокійських отців, зокрема, Василія Великого, з яким він пізніше мав тісну духовну співпрацю.

Уже в юності Григорій відчув покликання до аскетичного життя. Він провів кілька років у пустельній самоті, займаючись молитвою і постом, що дало йому глибоке розуміння духовного життя. Саме в цей період він отримав прізвисько "Богослов" за дар висловлювати складні істини про Бога зрозумілою, водночас надзвичайно глибокою мовою.

У 361 році Григорій прийняв священство і почав активно займатися пастирською діяльністю, а потім проповідницькою діяльністю в Константинополі. Його промови, сповнені філософської глибини і богословської точності, швидко набули популярності серед християнської громади.

У 380 році Григорій Богослов був обраний архієпископом Константинополя. Цей період був дуже складним: місто і Церква опинилися під впливом аріанських єресей, які заперечували повноту божественної природи Христа. Григорій активно боровся за православне вчення про Трійцю, проповідуючи істину і захищаючи церкву від помилкових доктрин.

Незважаючи на величезні труднощі, включаючи вигнання і переслідування, його авторитет серед духовенства і віруючих тільки зростав. Він відомий своєю милосердною опікою над бідними і знедоленими, підтримкою сиріт і бідних, а також глибоким духовним наставництвом для священиків і ченців.

Григорій Богослов залишив після себе численні тлумачення Святого Письма, богословські трактати і проповіді. Особливо відомі його твори про Пресвяту Трійцю, де він висвітлює єдність і відмінність божих осіб, а також трактати про сакраментальне і духовне життя.

Його богословські досягнення мали величезний вплив на Вселенські собори IV-V століть, закріплюючи православне вчення про природу Христа і Святого Духа. Крім того, його літургійні тексти і проповіді все ще використовуються в православному богослужінні.

Прикмети 25 січня

  • Яка погода в цей день, такою і буде весна.
  • Сильний вітер - влітку буде ураган і негода.
  • Теплий день - буде раннє потепління в лютому; холодний - лютий буде морозний.

Що не можна робити 25 січня

У народних повір'ях в цей день не радять хвалитися своїми досягненнями або добрими вчинками. Особливо обережними слід бути в словах: навіть випадково сказане може втілитися в реальність. Не рекомендується також розкривати свої плани перед іншими - краще залишити їх в таємниці.

Що можна робити 25 січня

25 січня люди звертаються до святого Григорія з молитвами в скрутні моменти життя, просячи про зміцнення здоров'я, духовну стійкість і допомогу у вихованні дітей. Вірили, що святий сприяє і матеріальному благополуччю тих, хто сумлінно працює.

Також варто прочитати:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свято прикмети календар свят церковне свято
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ планує серійне виробництво Орєшніка: у розвідці дізналися про плани Кремля

РФ планує серійне виробництво Орєшніка: у розвідці дізналися про плани Кремля

17:31Світ
"Вершина цинізму": Сибіга порівняв Орбана з угорським поплічником Гітлера

"Вершина цинізму": Сибіга порівняв Орбана з угорським поплічником Гітлера

16:27Україна
"Багато встигли обговорити": Зеленський розкрив результати переговорів в Абу-Дабі

"Багато встигли обговорити": Зеленський розкрив результати переговорів в Абу-Дабі

16:20Війна
Реклама

Популярне

Більше
Наташа Корольова вирішила долю матері, яка підтримала Україну — деталі

Наташа Корольова вирішила долю матері, яка підтримала Україну — деталі

Золота смуга у житті: трьом знакам зодіаку відкриються двері великої удачі

Золота смуга у житті: трьом знакам зодіаку відкриються двері великої удачі

Київ під масованою атакою - над містом десятки Шахедів, на підльоті балістика

Київ під масованою атакою - над містом десятки Шахедів, на підльоті балістика

Прихований момент старіння: вчені зробили сенсаційне відкриття

Прихований момент старіння: вчені зробили сенсаційне відкриття

Жінка подивилася, чим займається чоловік, поки її немає вдома: відео розсмішило мільйони

Жінка подивилася, чим займається чоловік, поки її немає вдома: відео розсмішило мільйони

Останні новини

17:55

Голлівуд готується до весілля року: ЗМІ назвали імена закоханих

17:31

РФ планує серійне виробництво Орєшніка: у розвідці дізналися про плани Кремля

17:31

Справжній День Незалежності України — не 24 серпня: історик здивував відкриттямВідео

17:25

Олена Мозгова потрапила під обстріл у Києві: що з нею сталося

17:02

Чому 25 січня не можна розкривати свої плани публічно: яке церковне свято

Путіну по всіх фронтах летять ляпаси: Максакова – про бункери, дітей і пристрасть хазяїна КремляПутіну по всіх фронтах летять ляпаси: Максакова – про бункери, дітей і пристрасть хазяїна Кремля
16:27

"Вершина цинізму": Сибіга порівняв Орбана з угорським поплічником Гітлера

16:20

"Багато встигли обговорити": Зеленський розкрив результати переговорів в Абу-Дабі

16:20

Горілка і водка — не одне й те саме: у чому принципова різниця

16:19

Гренландія більше не край світу: чому за острів борються великі держави

Реклама
16:11

Мороз і ожеледь: яка погода буде в Харкові на вихідних

15:58

У РФ помер популярний телеведучий

15:57

Як прибрати плями від склянок на дерев'яних меблях: що дійсно працює

15:25

Бойова частина вагою в тонну: РФ вдарила по Києву рідкісною ракетою

15:11

В Абу-Дабі завершилися переговори між Україною, РФ та США: перші подробиці

15:04

Садова доріжка без бетону і плитки: що зробити зі спиляного дереваВідео

14:49

Кейт Міддлтон здивувала вибором нової професіїФото

14:26

Відключень світла на Полтавщині стане менше, але є умова: прогноз експерта

14:11

Чи небезпечний увімкнений обігрівач вночі: головні ризики для будинку та здоров'я

14:00

Аварійні відключення раптово накрили області України: де зникло світло

13:29

Як не потрапити в аварію взимку: інструктор назвав п"ять популярних помилок

Реклама
13:10

"Ракети уразили й сам переговорний стіл": Сибіга - про обстріл на тлі зустрічі з РФ

13:06

В обмінники спішити не варто: прогноз курсу долара і євро до кінця січня

11:58

Тиск посилюється: ЗМІ дізналися, чи досягли Україна і РФ компромісу в Абу-Дабі

11:52

Гороскоп Таро на завтра, 25 січня: Овнам - щедрість, Левам - боротьба зі слабкістю

11:51

Гороскоп на завтра 25 січня: Близнюкам - несподівана зустріч, Дівам - смуток

11:26

Коханка чоловіка Алсу виходить заміж за Абрамова

11:23

Як виглядати стильно в мороз: модні правила зимового образу

11:22

Без світла понад 400 тисяч споживачів: Чернігів майже повністю знеструмлений

11:03

Звідки береться запах у квартирі та як позбутися його назавжди: лайфхаки для прибирання

10:37

Сповідь без зайвої провини: що насправді не є гріхом

10:24

Тисячі киян без світла і тепла: ворог серйозно пошкодив інфраструктуру столиці

09:19

Росіяни били по породіллях і переселенцях: Зеленський прокоментував атаку РФФото

09:03

Друге життя старих речей: несподівані ідеї для кашпо з підручних речейФото

08:58

Донька Келлога публічно дорікнула Трампу після нічного обстрілу Києва

08:21

Viber після уроків: чи має вчитель відповідати батькам у вихідні

08:10

Як Україні вийти з енергетичної кризиПогляд

07:44

РФ масовано атакувала Україну: під прицілом енергетика, є жертва і пораненіФото

06:10

Чому жодна західна держава не перекриває Китай за масштабом ринкуПогляд

06:02

Наташа Корольова вирішила долю матері, яка підтримала Україну — деталіВідео

05:27

Розлітаються зі столу першими: рецепт бюджетних, але дуже смачних відбивних

Реклама
04:40

Золота смуга у житті: трьом знакам зодіаку відкриються двері великої удачі

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці саксофоніста за 31 секунду

03:30

Прихований момент старіння: вчені зробили сенсаційне відкриття

02:22

Науковці розповіли, чому не можна гладити пінгвінів: причини здивують багатьох

01:29

Київ під масованою атакою - над містом десятки Шахедів, на підльоті балістика

01:22

До 13,5 годин на добу без світла: графіки відключень на Львівщині на 24 січня

01:17

У Харкові гримлять вибухи і палає будинок: над Україною ще десятки Шахедів

00:52

Жінка подивилася, чим займається чоловік, поки її немає вдома: відео розсмішило мільйониВідео

00:22

Війна йде до заморозки: експерт пояснив, за ким останнє слово

00:06

Перехід від аварійних до погодинних відключень: українцям розкрили ймовірні терміни

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти