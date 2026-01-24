Чому 25 січня не можна розкривати свої плани публічно: яке церковне свято

25 січня не рекомендується розкривати свої плани перед іншими - краще залишити їх у таємниці.

Яке церковне свято 25 січня

У неділю, 25 січня, в православному календарі день пам'яті святого Григорія Богослова, архієпископа Царьградського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Святий Григорій Богослов (329-389), один з трьох Великих Каппадокійських Отців, архієпископ Царьградський, видатний богослов і проповідник IV століття, залишив неабиякий слід у християнській думці та літургійній практиці. Його життя стало прикладом непохитної віри, високої моральної чистоти і богословської глибини, яка досі впливає на православну і католицьку традиції.

Григорій народився близько 329 року в місті Невідомому в Каппадокії (сучасна Туреччина) в багатій і благочестивій родині. Його батько, Григорій, був високопоставленим державним службовцем, а мати, Наусіка, глибоко віруючою жінкою. Вже з раннього віку Григорій виявляв надзвичайну любов до навчання і духовних практик.

Його освіта включала в себе поглиблене вивчення філософії, риторики та грецької літератури, що сформувало його майбутній стиль богословських праць. Особливо вплинули на нього вчення Діонісія Ареопагіта і ранніх каппадокійських отців, зокрема, Василія Великого, з яким він пізніше мав тісну духовну співпрацю.

Уже в юності Григорій відчув покликання до аскетичного життя. Він провів кілька років у пустельній самоті, займаючись молитвою і постом, що дало йому глибоке розуміння духовного життя. Саме в цей період він отримав прізвисько "Богослов" за дар висловлювати складні істини про Бога зрозумілою, водночас надзвичайно глибокою мовою.

У 361 році Григорій прийняв священство і почав активно займатися пастирською діяльністю, а потім проповідницькою діяльністю в Константинополі. Його промови, сповнені філософської глибини і богословської точності, швидко набули популярності серед християнської громади.

У 380 році Григорій Богослов був обраний архієпископом Константинополя. Цей період був дуже складним: місто і Церква опинилися під впливом аріанських єресей, які заперечували повноту божественної природи Христа. Григорій активно боровся за православне вчення про Трійцю, проповідуючи істину і захищаючи церкву від помилкових доктрин.

Незважаючи на величезні труднощі, включаючи вигнання і переслідування, його авторитет серед духовенства і віруючих тільки зростав. Він відомий своєю милосердною опікою над бідними і знедоленими, підтримкою сиріт і бідних, а також глибоким духовним наставництвом для священиків і ченців.

Григорій Богослов залишив після себе численні тлумачення Святого Письма, богословські трактати і проповіді. Особливо відомі його твори про Пресвяту Трійцю, де він висвітлює єдність і відмінність божих осіб, а також трактати про сакраментальне і духовне життя.

Його богословські досягнення мали величезний вплив на Вселенські собори IV-V століть, закріплюючи православне вчення про природу Христа і Святого Духа. Крім того, його літургійні тексти і проповіді все ще використовуються в православному богослужінні.

Прикмети 25 січня

Яка погода в цей день, такою і буде весна.

Сильний вітер - влітку буде ураган і негода.

Теплий день - буде раннє потепління в лютому; холодний - лютий буде морозний.

Що не можна робити 25 січня

У народних повір'ях в цей день не радять хвалитися своїми досягненнями або добрими вчинками. Особливо обережними слід бути в словах: навіть випадково сказане може втілитися в реальність. Не рекомендується також розкривати свої плани перед іншими - краще залишити їх в таємниці.

Що можна робити 25 січня

25 січня люди звертаються до святого Григорія з молитвами в скрутні моменти життя, просячи про зміцнення здоров'я, духовну стійкість і допомогу у вихованні дітей. Вірили, що святий сприяє і матеріальному благополуччю тих, хто сумлінно працює.

