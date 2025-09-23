Рус
Чому 24 вересня не можна позичати гроші: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
23 вересня 2025, 12:47
24 вересня не варто починати нові справи - вважалося, що вони можуть не завершитися успішно.
24 вересня: яке церковне свято і що не можна робити
24 вересня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 24 вересня
  • Що не можна робити 24 вересня
  • Народні прикмети і традиції

У середу, 24 вересня, віряни святкують день пам'яті святої первомучениці і рівноапостольної Теклі. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Текла народилася в благочестивій родині в Іконії (Мала Азія, нині Туреччина). Прийняла християнство під впливом проповіді Павла і стала його послідовницею. Відома тим, що відмовилася від шлюбу на користь духовного життя, присвятивши себе служінню Христу. За переказами, її неодноразово піддавали смертельним випробуванням за віру (спалення, звернення до диких звірів), але Божа благодать рятувала її. Після цих випробувань Текля продовжила проповідувати Євангеліє в різних містах, навертаючи людей до християнства.

Що не можна робити 24 вересня

  • Не варто починати нові справи - вважалося, що вони можуть не завершитися успішно.
  • Не можна сваритися і з'ясовувати стосунки, бо день асоціювався з чистотою і миром.
  • Не слід позичати гроші або віддавати речі з дому, щоб не винести достаток.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

  • дощ 24 вересня - вся осінь буде мокрою;
  • сильний вітер - чекайте на бурю та хуртовини взимку;
  • лелеки ще залишаються - осінь буде теплою і довгою;
  • вночі з'явилися перші заморозки - до ранньої, але короткої зими.

У народі 24 вересня називалося Заревницею. У цей період часто спостерігали яскраві червоні світанки і заходи сонця, які вказували на різку зміну погоди.

Іменини 24 вересня

Які завтра іменини: Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій, Степан.

Талісманом людини, народженої 24 вересня, є малахіт. З найдавніших часів камінь вважали надійним захисником мандрівників, а малахіту приписували особливу силу - він здатний відновлювати гармонію і спокій у взаєминах.

Кохання поллється рікою: чотирьох знаків зодіаку накриють почуття 23 вересня

04:35

Чому не можна казати "накладений платіж": якої помилки варто уникатиВідео

04:04

Як приготувати буряк за 12 хвилин: секрет значної економії часу

