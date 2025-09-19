Чому 20 вересня не можна голосно сміятися і веселитися: яке церковне свято

20 вересня не можна відмовляти іншим у допомозі, тому що можеш сам втратити її в момент скрути.

20 вересня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: УНІАН, pomisna.info

Яке церковне свято 20 вересня

Що не можна робити 20 вересня

Народні прикмети та традиції

У суботу, 20 вересня, віряни святкують день пам'яті святого великомученика Євстафія Плакіди та інших. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 20 вересня

Святий Євстафій Плакида - римський воїн, який жив у II столітті. Народився в багатій і знатній родині, служив у римській армії, але після чудесного порятунку від лева в мисливській пастці навернувся до християнства.

Феопістія - його вірна дружина, разом із чоловіком пройшла випробування стражданнями і переслідуванням через віру. Агапій і Феопіст - їхні діти, які також прийняли мученицьку смерть за Христа. Усі вони відмовилися від поклоніння язичницьким богам і залишилися вірними Христу, навіть коли за це загрожувала смерть. Римський імператор наказав стратити їх: Євстафія, Феопістія і дітей піддали тортурам і стратили, але їхній подвиг став символом сімейної віри і жертовності.

Що не можна робити 20 вересня

Не можна відмовляти іншим у допомозі, бо можеш сам втратити її в момент скрути.

Не слід голосно сміятися, занадто веселитися - це день роздумів і молитов.

Забороняється позичати гроші - винесете з дому все благополуччя.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

теплі та ясна погода - чекайте на тривалу суху осінь;

ввечері ясний місяць - скоро вдарять перші заморозки;

сильний вітер вказує на довгу зиму з хуртовинами;

павуки плетуть довгі павутинки - до сухої та сонячної погоди;

листя з беріз почало активно опадати - до короткої осені та суворої зими.

У народі 20 вересня називалося Холодні води. Оскільки з цього часу вода в колодязях і річках ставала холоднішою, осінь брала гору.

Іменини 20 вересня

Які завтра іменини: Василь, Іван, Михайло, Олег, Олександр, Остап, Федір, Тетяна.

Талісманом людини, народженої 20 вересня, є карнеол. Камінь, відомий людям понад вісім століть. Йому приписують здатність оберігати серце і сприяти гармонії в любовних стосунках.

