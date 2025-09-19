Чому 20 вересня не можна голосно сміятися і веселитися: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся
У суботу, 20 вересня, віряни святкують день пам'яті святого великомученика Євстафія Плакіди та інших. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 20 вересня
Святий Євстафій Плакида - римський воїн, який жив у II столітті. Народився в багатій і знатній родині, служив у римській армії, але після чудесного порятунку від лева в мисливській пастці навернувся до християнства.
Феопістія - його вірна дружина, разом із чоловіком пройшла випробування стражданнями і переслідуванням через віру. Агапій і Феопіст - їхні діти, які також прийняли мученицьку смерть за Христа. Усі вони відмовилися від поклоніння язичницьким богам і залишилися вірними Христу, навіть коли за це загрожувала смерть. Римський імператор наказав стратити їх: Євстафія, Феопістія і дітей піддали тортурам і стратили, але їхній подвиг став символом сімейної віри і жертовності.
Що не можна робити 20 вересня
- Не можна відмовляти іншим у допомозі, бо можеш сам втратити її в момент скрути.
- Не слід голосно сміятися, занадто веселитися - це день роздумів і молитов.
- Забороняється позичати гроші - винесете з дому все благополуччя.
Народні прикмети і традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- теплі та ясна погода - чекайте на тривалу суху осінь;
- ввечері ясний місяць - скоро вдарять перші заморозки;
- сильний вітер вказує на довгу зиму з хуртовинами;
- павуки плетуть довгі павутинки - до сухої та сонячної погоди;
- листя з беріз почало активно опадати - до короткої осені та суворої зими.
У народі 20 вересня називалося Холодні води. Оскільки з цього часу вода в колодязях і річках ставала холоднішою, осінь брала гору.
Іменини 20 вересня
Які завтра іменини: Василь, Іван, Михайло, Олег, Олександр, Остап, Федір, Тетяна.
Талісманом людини, народженої 20 вересня, є карнеол. Камінь, відомий людям понад вісім століть. Йому приписують здатність оберігати серце і сприяти гармонії в любовних стосунках.
