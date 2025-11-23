Чому 24 листопада не можна займатися домашніми справами: яке церковне свято

24 листопада не варто займатися важкими домашніми справами - бо це "виснажує силу перед зимою".

Яке 24 листопада свято

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 24 листопада

Що не можна робити 24 листопада

Народні прикмети і традиції

У понеділок, 24 листопада, віряни святкують день пам'яті святої великомучениці Катерини. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 24 листопада

Катерина жила на початку IV століття в Олександрії - одному з найбільших центрів античної науки. За переказами, вона походила з вельможної сім'ї та здобула блискучу освіту: вивчала філософію, риторику, медицину, астрономію. Її вирізняли неабиякий розум і внутрішня сила.

Коли імператор Максиміан віддав наказ усім підданим приносити жертви язичницьким богам, Катерина відкрито виступила проти цього. Вражений її сміливістю, правитель запросив учених філософів імперії, щоб вони переконали дівчину зректися християнства. Однак Катерина не тільки не піддалася, а й переконала багатьох із них у правдивості віри - за що вони прийняли мученицьку смерть.

Імператор, розгніваний її стійкістю, засудив Катерину до тортур. Найвідоміше знаряддя - так зване Катерининське колесо, однак, за переказами, воно чудесним чином зламалося. Зрештою свято стратили мечем.

Що не можна робити 24 листопада

Не варто займатися важкими домашніми справами - бо це "виснажує силу перед зимою".

Не можна брати до рук гострі предмети - це може "відкрити" невдачі на всю зиму.

Не слід шити одяг - хто 24 листопада відкриє новий виріб, той завершить його тільки навесні, "бо зима зав'яже нитки".

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

тепла погода - чекайте на затяжну відлигу на початку зими;

сильний вітер із поривами - до ураганного грудня;

вранці сильний мороз - зима прийде рано і буде стійкою;

на деревах або траві іній - найближчими днями буде снігопад;

сіре небо і важкі низькі хмари - до різкого похолодання.

У народі 24 листопада носило назву Катерини (Дівочі вечорниці). У деяких селах саме цього дня влаштовували перші зимові вечорниці. Вважалося, що після цього дня природа входить у зимовий період, а молодь починає збиратися на вечірні посиденьки.

Іменини 24 листопада

Які завтра іменини: Григорій, Євген, Іван, Марк, Михайло, Олександр, Олексій, Катерина.

Талісманом людини, народженої 24 листопада є берил. Його вважали одним із найпотужніших амулетів, здатним очищати простір навколо людини та оберігати від чужого погляду і злого умислу.

