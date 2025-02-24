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25 лютого: яке свято, день ангела і з ким не можна сваритися

Віталій Кірсанов
24 лютого 2025, 15:04
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День української жінки встановлено на честь відомої письменниці Лесі Українки, яка народилася саме 25 лютого.
25 лютого
25 лютого: яке свято, день ангела / колаж: Главред, фото: pomisna.info, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 25 лютого
  • Іменини та день ангела 25 лютого
  • Народні традиції та прикмети цього дня

За новоюліанським календарем у вівторок, 25 лютого, в Україні церква вшановує Святителя Тарасія Константинопольського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Святитель Тарасій отримав дуже гарну освіту і став радником при дворі імператора в Константинополі. Був зведений у сан Патріарха Константинопольського 784 року. Керував церквою протягом 22 років. Шанується як Святий і католицькою, і православною церквами.

відео дня

Масляний тиждень цього року триває з 24 лютого по 2 березня. Тому на 25 лютого припадають традиційні розваги та ярмарки Сиропусного тижня. Нагадаємо, у цей період українці традиційно готують і їдять вареники з сиром і маслом.

Іменини та день ангела 25 лютого

Згідно з церковним календарем, в Україні цього дня свої іменини святкує Тарас.

Державні свята

День української жінки встановлено на честь відомої української письменниці та громадської діячки Лесі Українки, яка народилася саме 25 лютого. Українське національне свято на честь наших жінок і дівчат.

День інженерно-авіаційної служби авіації Збройних Сил - українське державне свято, покликане вшанувати та відзначити роботу всіх військових, які забезпечують функціонування авіації та технічні умови польотів.

Особливо важливу роль для нашої держави відіграють військові інженерно-авіаційної служби сьогодні, під час повномасштабної війни проти України. Мета дня - висловити вдячність і підтримати патріотичний дух.

Народні традиції та прикмети цього дня

У народному календарі цей день називали Днем Тараса Безсонного. З давніх-давен вважалося, що цього дня не можна спати, і йти в ліжко намагалися якомога пізніше після заходу Сонця. Також є кілька погодних прикмет.

  • Якщо пташки співають - скоро прийде потепління.
  • Птахи мостять собі гнізда до швидкої весни.
  • Снігопад цього дня передбачає дощове літо.

Не бажано цього дня з ким-небудь сваритися. Не рекомендують робити нову стрижку або планувати важливі зміни.

Оскільки триває Масляна, віряни не їдять м'ясних продуктів і готуються до найбільшого в році Великого посту.

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Що варто враховувати читачеві

Цей матеріал - ознайомчого характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження не можна перевірити або підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за ім'ям і подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

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