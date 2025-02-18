Ціна впала на 8%: вартість ключового продукту в Україні знизилася

Однак, що цікаво, продукт залишається на 23% дорожчим, ніж у січні 2024 року.

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Вартість молока в Україні знизилася / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Про що мова:

Вартість молока екстра ґатунку впала на 8%

Молоко залишається дорожчим, ніж рік тому

У січні 2025 року в Україні зафіксували зниження вартості молока екстра ґатунку. За даними Асоціації молочних підприємств України, порівняно з груднем 2024 року ціна впала на 1,5 гривні або 8%

Наприкінці січня середня ціна на молоко не перевищувала 18,5 грн/кг. Попри це, продукт залишався на 23% дорожчим, ніж у січні 2024 року.

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Експерти також зазначають, що у другій половині 2024 року темпи зростання цін на молоко в Україні були в 2,3 раза вищими, ніж у країнах Європейського Союзу.

Ціни на молоко в супермаркетах:

АТБ – 35,90 грн за 900 г (ціна зі знижкою)

Auchan – 39,90 грн за 900 г

Сільпо – 47,90 грн за 900 г (ціна зі знижкою)

Якщо тенденція до зниження збережеться, це може позитивно позначитися на вартості молочної продукції в роздрібних мережах.

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Як писав Главред, в Україні дешевшають яблука. В другий тиждень лютого якісні яблука продавалися за ціною 22-30 грн/кг ($0,53-0,72/кг), що приблизно на 12% дешевше, ніж тижнем раніше.

Також нещодавно великі торговельні мережі знизили вартість фасованих яєць на 6-8 гривень за десяток. У січні та лютому ціни на цей популярний продукт стабільно падали.

А от ціни на тепличні огірки на українському ринку продовжують збільшуватися другий тиждень поспіль. Одна з причин - подорожчання імпорту з Туреччини.

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Що таке Асоціація молочних підприємств України? Асоціація молочних підприємств України (АВМ) — це неприбуткове добровільне об’єднання підприємств, які спеціалізуються на молочному скотарстві. Вона була заснована 30 квітня 2009 року з метою лобіювання інтересів виробників молока, впровадження сучасних технологій та популяризації молочних продуктів як складової здорового харчування, пише Вікіпедія. Цілі Асоціації: лобіювання інтересів та захист прав підприємств у галузі молочного скотарства на державному рівні,

досягнення світових стандартів виробництва продукції завдяки впровадженню сучасних технологій,

обмін досвідом, імпорт кращих світових рішень у молочному скотарстві для підвищення прибутковості молочного бізнесу

популяризація молочних продуктів як невіддільної складової здорового харчування

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