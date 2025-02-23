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24 лютого: початок Масляної, день ангела і що не можна робити

Віталій Кірсанов
23 лютого 2025, 11:48
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Цього дня три роки тому почалося повномасштабне вторгнення армії РФ в Україну.
Масляна
24 лютого розпочинається Сиропусний тиждень / Фото: скріншот з Youtube-каналу Lady Kira

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 24 лютого
  • Іменини та день ангела 24 лютого
  • Народні традиції та прикмети цього дня

24 лютого відзначають кілька важливих церковних свят - початок Масляної, святкування важливих подій у християнській церкві, а також вшанування пам'яті величних постатей Церкви. Цього дня три роки тому почалося повномасштабне вторгнення армії РФ в Україну. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято завтра, 24 лютого

Початок Масляної, або Сирний тиждень. Цього року 24 лютого розпочинається Сиропусний тиждень, що є першим етапом Масляної - святкового періоду перед Великим постом.

відео дня

Одним із найвідоміших символів Масляної є млинці, які їдять протягом усього тижня. Їх випікають із житнього та пшеничного борошна, з різних злаків - гречки, проса, вівса. До млинців додають масло, сметану, мед, малосольну рибу, оселедець, повидло, варення. Однак в українській народній традиції заведено готувати на Масляну саме вареники.

Православна церква святкує перше і друге обрітення голови Іоанна Предтечі.

Іоанн Хреститель є одним із найважливіших святих у християнстві, і його голова була знайдена двічі: спершу за часів імператора Юстиніана, а потім її було перенесено на нове святе місце для вшанування.

Голова Іоанна Предтечі стала важливою святинею, і її зберігання приносило людям великі духовні благословення. Святкування цього дня символізує не тільки пам'ять про Іоанна, а й важливість його місії в християнському світі.

Вшанування преподобного Еразма Києво-Печерського. Він був одним із численних святих, які стали частиною Києво-Печерського монастиря, і його духовна діяльність справила великий вплив на розвиток чернецтва в Україні.

Еразм залишив після себе багату спадщину духовного життя, а також приклад служіння Богові та людям. Він відомий своєю глибокою вірою і відданістю монастирському життю, тому його пам'ять відзначається в православному календарі.

Іменини та день ангела 24 лютого

Цього дня іменини святкують ті, хто носить ім'я Іоанн.

Це ім'я є одним із найпоширеніших у православній традиції та має глибоке церковне значення. Іоанн - це ім'я, яке походить від єврейського Йоан - "божественний дар" і символізує Божу благодать і прихильність.

Важливі державні дати

24 лютого 2022 року відбулося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, що стало трагедією для нашої країни і початком етапу важких випробувань.

Цей день важливий не тільки як день вшанування пам'яті жертв війни, а й як нагадування про боротьбу українського народу за свою свободу і незалежність. Цей день став днем національної пам'яті та героїзму.

Народні традиції та прикмети цього дня

Іванів день (24 лютого) традиційно відзначали в народі як особливе свято, що супроводжувалося певними обрядовими діями і прикметами.

Якщо в Іванів день ясна погода, це віщує тепле літо.

Птахи на Іванів день починають співати рано - це знак того, що рік буде врожайним.

Що завтра не можна робити

Не можна працювати фізично - особливо з худобою і шерстю. Вважалося, що порушення заборони може призвести до захворювань серед тварин. Не можна сваритися - щоб не накликати негаразди на свою сім'ю. Також через зв'язок цього дня з Іоанном Хрестителем у народі намагалися уникати гучних веселощів і надмірних розваг.

Що можна робити завтра

Господарі цього дня молилися про здоров'я тварин і захист від хвороб та хижаків. Часто кропили стайні священною водою, розсипали мак або сіль для захисту.

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Що варто враховувати читачеві

Цей матеріал - ознайомчого характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження не можна перевірити або підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за ім'ям і подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

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