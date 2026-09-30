Зеленський розкрив нові деталі та результати операції 'Вівальді' - що відомо

Зеленський розкрив результати операції "Вівальді": Україна повернула 176 км², а втрати РФ перевищили 5 тисяч військових.

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Операція "Вівальді" - Зеленський назвав втрати РФ / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський/Telegram (t.me/V_Zelenskiy_official), скріншот з відео

Ключові тези:

Зеленський назвав результати трьох сезонів "Вівальді"

Україна повернула контроль над 176 км² території

Готується четвертий сезон операції

Президент України Володимир Зеленський заявив про результати трьох сезонів операції "Вівальді" на Донбасі та повідомив про підготовку до нового етапу бойових дій. Про це він повідомив у дописі в Telegram.

Глава держави зустрівся з військовими на пункті управління Третього армійського корпусу, які безпосередньо залучені до операції. Він зазначив, що за три сезони українські підрозділи змогли зірвати плани російських військ щодо просування в тил Слов’янсько-Краматорської агломерації.

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"За три її сезони Сили оборони України зірвали плани росіян прорвати тил Словʼянсько-Краматорської агломерації та стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту. Росія втратила понад 5 тисяч убитими і пораненими, ще 250 окупантів поповнили наш обмінний фонд", - заявив Зеленський.

За його словами, від початку наступальних дій під контроль України загалом вдалося повернути 176 квадратних кілометрів. Раніше Третій армійський корпус повідомляв, що лише за третій сезон було звільнено ще 51 квадратний кілометр.

"Від початку наступу під контроль України загалом вдалося повернути 176 квадратних кілометрів території. Сьогодні обговорили плани на четвертий сезон активних дій", - сказав Зеленський.

Під час зустрічі з командирами також ішлося про забезпечення підрозділів, зокрема потреби в артилерії та грошове забезпечення військовослужбовців. Окремий блок переговорів стосувався використання безпілотних і роботизованих систем.

"Дуже перспективний напрям зараз – заміняти наших воїнів наземними роботизованими системами там, де це можливо. Під час "Вівальді" саме цей елемент дозволив багато реалізувати. Будемо масштабувати, щоб якомога частіше найнебезпечніші задачі на фронті замість воїна виконував дрон", - наголосив президент.

Зеленський також зустрівся з військовослужбовцями 21-го окремого полку безпілотних систем Kraken. Вони обговорили потреби полку, розвиток безпілотної складової війська, наземні роботизовані комплекси, забезпечення екіпажів технікою та розподіл є-балів.

За участь в операції "Вівальді" президент нагородив військовослужбовців 21-го окремого полку безпілотних систем Kraken, 125-ї окремої важкої механізованої бригади та 25-го окремого протитанкового батальйону.

"Нагородив захисників 21-го полку, 125-ї окремої важкої механізованої бригади та 25-го окремого протитанкового батальйону за участь в операції "Вівальді". Дякую за захист України, за дуже успішну операцію. За сміливість, героїзм, за правильний результат, який наближає нашу державу до справедливості. А справедливість – це перемога над ра**истами. Дякую за службу", - сказав Зеленський.

Лиман / Інфографіка: Главред

Чим важлива операція в районі Лиману

Операція біля Лимана послабила можливості російських військ розвивати наступ на Слов’янсько-Краматорську агломерацію з півночі. Йдеться про тривалі дії українських сил, які змінили ситуацію на цій ділянці фронту та ускладнили реалізацію планів російського командування. Про це повідомив військовий експерт, директор Defense Express Сергій Згурець у коментарі виданню Еспресо.

За словами експерта, українські військові проводять операцію вже кілька місяців, однак інформація про її перебіг тривалий час не розголошувалася. Водночас характер дій свідчить про заздалегідь сплановану кампанію.

"Ми говоримо про планову наступальну операцію, яка триває вже, напевно, четвертий місяць і проводиться Третім армійським корпусом. Вона весь час проходила достатньо в таємничому режимі, тому що українська сторона не надавала жодної інформації про ці дії в напрямку Лимана", - розповів Згурець.

Масштаб змін на цій ділянці також має значення. Експерт посилається на оцінки західних аналітиків, згідно з якими територія під контролем російських сил поступово скоротилася приблизно на 200 квадратних кілометрів.

"Це достатньо значний, навіть не тактичний, а оперативний успіх, який був здійснений українськими військовими під керівництвом командування Третього армійського корпусу", - наголосив експерт.

Для Слов’янська та Краматорська ключовим наслідком стало ускладнення одного з можливих шляхів російського просування. Раніше війська РФ намагалися наблизитися до Лимана, формуючи додатковий напрямок тиску на агломерацію.

На думку Згурця, це вписується у ширший задум російського командування, яке намагається створити умови для тиску на Слов’янсько-Краматорську агломерацію з різних боків.

"Це суттєво впливає на концептуальний план ворога оточити Слов'янсько-Краматорську агломерацію з півночі і з півдня. Якщо нам вдасться збалансувати дії противника на флангах, то таким чином суттєво загальмуємо подальше просування ворога до Слов'янсько-Краматорської агломерації", - підсумував Сергій Згурець.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Операція "Вівальді" - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький підбив підсумки третього етапу операції "Вівальді", у ході якого українські підрозділи деокупували 51 км² території та звільнили низку населених пунктів. Загалом від початку наступальних дій під контроль України повернуто 176 км², понад 250 окупантів захоплено в полон, а загальні втрати живильної сили противника оцінюють у близько 2000 осіб.

У Третьому армійському корпусі поінформували про застосування нових тактик під час виконання завдань, зокрема модернізованих наземних роботів із гранатометами Bullspike. Оператори дистанційно керували роботами з укриттів за десятки кілометрів від лінії зіткнення, виконуючи штурмові завдання та детонуючи безпосередньо у фортифікаційних спорудах ворога без прямого залучення піхоти.

Військовий експерт Роман Світан зазначив, що дії Третього армійського корпусу в районі Лимана повністю зірвали плани РФ щодо оточення Слов'янсько-Краматорської агломерації та унеможливили наступ на Барвінкове. За його словами, контрударну операцію готували близько пів року за схемою заманювання противника у вузький вогневий коридор.

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Про джерело: 3-й армійський корпус (3 АК) 3-й армійський корпус (3 АК) - оперативно-тактичне об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Корпус створений 2025 року на базі 3 ОШБр, пише Вікіпедія.

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