Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Зеленський розкрив нові деталі та результати операції "Вівальді" - що відомо

Юрій Берендій
30 вересня 2026, 20:10
google news Підпишіться
на нас в Google
Зеленський розкрив результати операції "Вівальді": Україна повернула 176 км², а втрати РФ перевищили 5 тисяч військових.
Зеленський розкрив нові деталі та результати операції 'Вівальді' - що відомо
Операція "Вівальді" - Зеленський назвав втрати РФ / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський/Telegram (t.me/V_Zelenskiy_official), скріншот з відео

Ключові тези:

  • Зеленський назвав результати трьох сезонів "Вівальді"
  • Україна повернула контроль над 176 км² території
  • Готується четвертий сезон операції

Президент України Володимир Зеленський заявив про результати трьох сезонів операції "Вівальді" на Донбасі та повідомив про підготовку до нового етапу бойових дій. Про це він повідомив у дописі в Telegram.

Глава держави зустрівся з військовими на пункті управління Третього армійського корпусу, які безпосередньо залучені до операції. Він зазначив, що за три сезони українські підрозділи змогли зірвати плани російських військ щодо просування в тил Слов’янсько-Краматорської агломерації.

відео дня

"За три її сезони Сили оборони України зірвали плани росіян прорвати тил Словʼянсько-Краматорської агломерації та стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту. Росія втратила понад 5 тисяч убитими і пораненими, ще 250 окупантів поповнили наш обмінний фонд", - заявив Зеленський.

За його словами, від початку наступальних дій під контроль України загалом вдалося повернути 176 квадратних кілометрів. Раніше Третій армійський корпус повідомляв, що лише за третій сезон було звільнено ще 51 квадратний кілометр.

"Від початку наступу під контроль України загалом вдалося повернути 176 квадратних кілометрів території. Сьогодні обговорили плани на четвертий сезон активних дій", - сказав Зеленський.

Під час зустрічі з командирами також ішлося про забезпечення підрозділів, зокрема потреби в артилерії та грошове забезпечення військовослужбовців. Окремий блок переговорів стосувався використання безпілотних і роботизованих систем.

"Дуже перспективний напрям зараз – заміняти наших воїнів наземними роботизованими системами там, де це можливо. Під час "Вівальді" саме цей елемент дозволив багато реалізувати. Будемо масштабувати, щоб якомога частіше найнебезпечніші задачі на фронті замість воїна виконував дрон", - наголосив президент.

Зеленський також зустрівся з військовослужбовцями 21-го окремого полку безпілотних систем Kraken. Вони обговорили потреби полку, розвиток безпілотної складової війська, наземні роботизовані комплекси, забезпечення екіпажів технікою та розподіл є-балів.

За участь в операції "Вівальді" президент нагородив військовослужбовців 21-го окремого полку безпілотних систем Kraken, 125-ї окремої важкої механізованої бригади та 25-го окремого протитанкового батальйону.

"Нагородив захисників 21-го полку, 125-ї окремої важкої механізованої бригади та 25-го окремого протитанкового батальйону за участь в операції "Вівальді". Дякую за захист України, за дуже успішну операцію. За сміливість, героїзм, за правильний результат, який наближає нашу державу до справедливості. А справедливість – це перемога над ра**истами. Дякую за службу", - сказав Зеленський.

Лиман инфографика Главред
Лиман / Інфографіка: Главред

Чим важлива операція в районі Лиману

Операція біля Лимана послабила можливості російських військ розвивати наступ на Слов’янсько-Краматорську агломерацію з півночі. Йдеться про тривалі дії українських сил, які змінили ситуацію на цій ділянці фронту та ускладнили реалізацію планів російського командування. Про це повідомив військовий експерт, директор Defense Express Сергій Згурець у коментарі виданню Еспресо.

За словами експерта, українські військові проводять операцію вже кілька місяців, однак інформація про її перебіг тривалий час не розголошувалася. Водночас характер дій свідчить про заздалегідь сплановану кампанію.

"Ми говоримо про планову наступальну операцію, яка триває вже, напевно, четвертий місяць і проводиться Третім армійським корпусом. Вона весь час проходила достатньо в таємничому режимі, тому що українська сторона не надавала жодної інформації про ці дії в напрямку Лимана", - розповів Згурець.

Масштаб змін на цій ділянці також має значення. Експерт посилається на оцінки західних аналітиків, згідно з якими територія під контролем російських сил поступово скоротилася приблизно на 200 квадратних кілометрів.

"Це достатньо значний, навіть не тактичний, а оперативний успіх, який був здійснений українськими військовими під керівництвом командування Третього армійського корпусу", - наголосив експерт.

Для Слов’янська та Краматорська ключовим наслідком стало ускладнення одного з можливих шляхів російського просування. Раніше війська РФ намагалися наблизитися до Лимана, формуючи додатковий напрямок тиску на агломерацію.

На думку Згурця, це вписується у ширший задум російського командування, яке намагається створити умови для тиску на Слов’янсько-Краматорську агломерацію з різних боків.

"Це суттєво впливає на концептуальний план ворога оточити Слов'янсько-Краматорську агломерацію з півночі і з півдня. Якщо нам вдасться збалансувати дії противника на флангах, то таким чином суттєво загальмуємо подальше просування ворога до Слов'янсько-Краматорської агломерації", - підсумував Сергій Згурець.

Український
Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Операція "Вівальді" - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький підбив підсумки третього етапу операції "Вівальді", у ході якого українські підрозділи деокупували 51 км² території та звільнили низку населених пунктів. Загалом від початку наступальних дій під контроль України повернуто 176 км², понад 250 окупантів захоплено в полон, а загальні втрати живильної сили противника оцінюють у близько 2000 осіб.

У Третьому армійському корпусі поінформували про застосування нових тактик під час виконання завдань, зокрема модернізованих наземних роботів із гранатометами Bullspike. Оператори дистанційно керували роботами з укриттів за десятки кілометрів від лінії зіткнення, виконуючи штурмові завдання та детонуючи безпосередньо у фортифікаційних спорудах ворога без прямого залучення піхоти.

Військовий експерт Роман Світан зазначив, що дії Третього армійського корпусу в районі Лимана повністю зірвали плани РФ щодо оточення Слов'янсько-Краматорської агломерації та унеможливили наступ на Барвінкове. За його словами, контрударну операцію готували близько пів року за схемою заманювання противника у вузький вогневий коридор.

Читайте також:

Про джерело: 3-й армійський корпус (3 АК)

3-й армійський корпус (3 АК) - оперативно-тактичне об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Корпус створений 2025 року на базі 3 ОШБр, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Перехоплювачі вже збивають реактивні дрони, але є проблема - Буданов

Перехоплювачі вже збивають реактивні дрони, але є проблема - Буданов

20:33Війна
Зеленський розкрив нові деталі та результати операції "Вівальді" - що відомо

Зеленський розкрив нові деталі та результати операції "Вівальді" - що відомо

20:10Фронт
РФ пригрозила застосувати ядерну зброю проти НАТО: як відреагували в Альянсі

РФ пригрозила застосувати ядерну зброю проти НАТО: як відреагували в Альянсі

19:08Світ
Реклама

Популярне

Більше
Волоський горіх віддячить врожаєм: що обов’язково зробити з деревом восени

Волоський горіх віддячить врожаєм: що обов’язково зробити з деревом восени

Китайський гороскоп на завтра, 1 жовтня: Собакам — витримка, Козлам — розвиток

Китайський гороскоп на завтра, 1 жовтня: Собакам — витримка, Козлам — розвиток

Чорна смуга ось-ось закінчиться: яким знакам зодіаку нарешті стане легше

Чорна смуга ось-ось закінчиться: яким знакам зодіаку нарешті стане легше

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика, що п'є молоко, за 35 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика, що п'є молоко, за 35 с

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці туриста біля струмка за 36 с

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці туриста біля струмка за 36 с

Останні новини

20:38

Могилевська поділилася радісною новиною та здивувала шанувальників

20:33

Перехоплювачі вже збивають реактивні дрони, але є проблема - Буданов

20:25

Дерев’яна підлога блищатиме, як нова: допоможе несподіваний засіб із кухні

20:24

Що робити, щоб у будинку завжди приємно пахло: допоможе простий домашній спрей

20:10

Зеленський розкрив нові деталі та результати операції "Вівальді" - що відомо

Подорожчання продуктів, субсидії, пенсії та зміни для ВПО: що зміниться для українців з 1 жовтняПодорожчання продуктів, субсидії, пенсії та зміни для ВПО: що зміниться для українців з 1 жовтня
19:52

Дочка Агутіна та Варум живе в нелюдських умовах: що відбувається

19:38

Як за допомогою фольги дізнатися, чи оселилася у будинку миша: простий трюк

19:26

Українцям радять поставити тарілку з содою під ліжко: навіщо це робити

19:25

Дрова довго горітимуть і дадуть більше тепла: як правильно їх складатиВідео

Реклама
19:10

Путін хоче розколоти ЄС: Коваленко назвав головну ціль КремляПогляд

19:08

РФ пригрозила застосувати ядерну зброю проти НАТО: як відреагували в Альянсі

18:51

Ціни на молочні продукти підскочать у жовтні: що подорожчає найбільше

18:35

Путін зробив цинічну заяву про війну проти України і долю Донбасу – що сказав

18:03

Конкурс на управління "Моршинською" знову хочуть заблокувати на користь російських бенефіціарів, — блогери

18:00

Похорон Сергія Сосєдова: що путініст говорив про Україну та зірок

17:55

Чому реактивні "Шахеди" збивають поблизу Києва, а не далеко від столиці: Флеш відповів

17:54

Якби Порошенко не загравав з Путіним і не торгував з росією, не було б великої війни, - Стецьків

17:51

День народження на відстані: як зберегти відчуття близькості, коли ви в різних країнах новини компанії

17:48

Графіки не діють: в Україні почались екстрені відключення світла, що відомо

17:06

Дивіться кожен другий матч української баскетбольної Суперліги 2026/2027 ексклюзивно на Київстар ТБ

Реклама
17:05

Що буде з доларом у жовтні: експерт дав прогноз курсу та назвав ризики

17:03

Акторка Анна Кошмал втілила мрії двох дівчат — доньок загиблих Захисників України

16:55

Як позбутися плям від мильних бульбашок на одязі - лайфхак для батьків

16:43

В Україні вже зникає світло: розкрито таємні плани РФ по областях, чого чекати даліФото

16:41

"Безглузда смерть": невпізнанна Корольова зганьбилася на похоронах Сосєдова

16:17

Роблять масаж і готують їжу: P. Diddy отримав привілеї у в'язниці за гроші

16:10

Стилістка показала 5 наймодніших сумок на осінь 2026: який тренд повертаєтьсяВідео

15:58

Осінні деруни з начинкою за 20 хвилин: рецепт шикарної вечері

15:27

"Не заради себе": Тоня Матвієнко розповіла, як схудла на 5 кг

15:18

Понад 20 кашпо за копійки: як власноруч зробити бетонні горщики з тканини

15:13

Зняв себе перед смертю: з’явилося тривожне відео сина Сінді Кроуфорд із реабілітаційного центруВідео

15:02

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика, що п'є молоко, за 35 с

14:59

Операція "Вівальді": Зеленський прибув на фронт та повідомив про успіхи наступу ЗСУ

14:53

Сім'я Панеттьєрі несподівано відреагувала на позов Кличка щодо спадщини доньки

14:48

Гороскоп Таро на завтра, 1 жовтня: Скорпіонам — робити менше, Козерогам — шанс

14:38

Чи вдасться закінчити війну до 2027 року: прогнози експертів, українців та ШІ

14:22

Овочі в Україні подорожчають до 20% у жовтні: експерти назвали, які саме

14:14

Шоптенко вийшла заміж і показала свого чоловіка

14:05

Поліція вилучає авто через перебитий VIN-код: що робити водієві та як повернути машину

13:57

Це сильно зачепило: принц Вільям опинився втягнутим у черговий конфлікт

Реклама
13:48

Популярна співачка втратила голос через хворобу — деталі

13:47

Потап та Настя Каменських шукають адвокатів у США: блогер розкрив можливу причину

13:28

Пугачову звинуватили у смерті путініста Сосєдова

13:14

"Моя єдина": Даніель Салем зробив зізнання після чуток про весілля

12:59

Як одягнути ковдру менше ніж за хвилину: лайфхак з підковдрою

12:41

Кому пощастить у жовтні: названо п’ять знаків зодіаку

12:32

Померла 13-річна дочка популярного американського актора: родина у глибокій скорботі

12:30

Облаштувала грядки й отримала негатив: дачниця запитала, чи безпечний шифер на городіВідео

12:20

Вперше за довгий час РФ масовано атакувала енергетику України - перші деталіФото

11:51

Україні не вистачає $20 млрд на оборону: що залежить від цих грошей, пояснив прем'єр

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти