Могилевська поділилася радісною новиною та здивувала шанувальників

Наталія Могилевська продемонструвала свою нову покупку та поділилася враженнями.

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Могилевська повідомила про важливе рішення / Колаж Главред, фото Instagram/nataliya_mogilevskaya

Коротко:

Що купила Могилевська

Що вона написала

Українська співачка Наталія Могилевська, яка вже багато років радує українців своєю творчістю, поділилася радісною новиною.

На своїй сторінці в Instagram співачка повідомила, що стала власницею нового авто. Могилевська купила собі автомобіль марки Audi.

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"Ну що, нарешті можу показати її вам. Ось так виглядає результат нашої історії. Я дуже задоволена, що весь процес пройшов без зайвих хвилювань і, головне, що все вийшло так, як я хотіла", - написала співачка.

Наталія Могилевська / інфографіка: Главред

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Про особу: Наталія Могилевська Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка-виконавиця, композиторка, актриса та телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

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