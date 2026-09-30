Дочка співака Агутіна повідомила, що живе в нелюдських умовах.

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Агутін і Варум вже давно живуть окремо від доньки / Колаж Главред, фото РБК

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Дочка Агутіна подала позов до суду Лос-Анджелеса

Вимагає понад 19,7 тисячі доларів компенсації

Єдина дочка російських співаків Леоніда Агутіна та Анжеліки Варум Єлизавета-Марія подала до суду Лос-Анджелеса позов проти власників квартири в історичній будівлі Villa Elaine. Вона вимагає понад 19,7 тисячі доларів компенсації.

Як пишуть російські пропагандисти, дочка артистів-мовчунів мала жити в квартирі, яка непридатна для проживання. Після повені її житло затопило водою. Підлоги довелося розібрати, а всередині залишилися вогкість і цвіль.

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Дочка Агутіна та Варум / соцмережі

Цілий місяць дівчина ночувала у друзів. Вода зіпсувала комп’ютер, підсилювач і частину одягу. Обладнання для просушування квартири спричинило коротке замикання.

За словами Єлизавети-Марії, опалення в квартирі майже два роки працювало з перебоями. Житло вона орендувала роками в будинку, який побудували в Лос-Анджелесі в 1925 році.

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Про особу: Леонід Агутін Леонід Агутін - радянський і російський співак, композитор, музикант, автор пісень, аранжувальник, режисер; заслужений артист Росії (2008). За даними Вікіпедії, Леонід Агутін народився в Москві 16 липня 1968 року. Його батько, Микола Агутін, співав у ВІА "Блакитні гітари", працював концертним директором у групах "Веселі хлопці", "Співаючі серця", "Песняри". Мати, Людмила Агутіна, - вчителька початкових класів. Загалом до 2023 року співак випустив 15 альбомів. Останній, "Увімкніть світло", вийшов у 2021-му. Артист записував його під час пандемії коронавірусу.

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