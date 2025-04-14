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Виконувати бойові завдання на F-16 в Україні небезпечно: генерал назвав ризики

Анна Косик
14 квітня 2025, 04:56
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Українські пілоти мають обмежені можливості на полі бою.
F-16, Су-35
В нинішніх умовах кожен бойовий виліт на F-16 є подвигом українських пілотів / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, US Air Force

Що сказав Романенко:

  • F-16 в Україні не мають потрібного оснащення
  • Винищувачі залучають і для ППО і для завдань на лінії зіткнення

Україна отримала від іноземних партнерів винищувачі F-16, які значно покращили ситуацію, однак у їх застосуванні є кілька нюансів. Про це в етері Radio NV заявив генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко.

За його словами, літаки, які отримали українські пілоти, не оснащені необхідною авіаційною зброєю, тому їхні можливості на полі бою досить обмежені.

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"Літаки не нові, лише модернізовані. Крім того, потрібна зброя типу "повітря-земля", яку США довго не надавали", - наголосив генерал.

Так як F-16 в Україні залучають не лише для протиповітряної оборони, але й для виконання завдань на лінії зіткнення, де у окупантів країни-агресорки Росії є значна перевага, пілоти завжди ризикують.

Під час кожного бойового вильоту українські пілоти стикаються із зенітно-ракетними комплексами великої дальності, авіацією з потужним озброєнням та ракетами класу "повітря-земля" противника.

Виконувати бойові завдання на F-16 в Україні небезпечно: генерал назвав ризики
F-16 / Інфографіка: Главред

Застосування F-16 в Україні - останні новини

Раніше стало відомо, що майже щодня українські пілоти винищувачів F-16 виконують кілька польотів на ураження противника за лінією бойового зіткнення, а також на території Російської Федерації та на тимчасово окупованій росіянами території України.

Напередодні, як писав Главред, у Сполучених Штатах Америки повідомили, що Україна отримає додаткові винищувачі F-16 від партнерів, які вже готуються до передачі.

Нагадаємо, 12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув Павло Іванов. За даними Повітряних Сил, йому було всього 26 років.

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Хто такий Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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