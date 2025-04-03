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В США заінтригували заявою щодо F-16 в Україні: чого чекати

Юрій Берендій
3 квітня 2025, 22:27
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Україна отримає нові винищувачі F-16 від союзників, які вже готуються до їх передачі, підтвердив головнокомандувач сил НАТО в Європі генерал Каволі.
В США заінтригували заявою щодо F-16 в Україні: чого чекати
В США заінтригували заявою щодо F-16 в Україні / Колаж Главред, фото: US Air Force

Про що сказав Каволі:

  • Союзники готуються передати Україні нову партію F-16
  • Ці винищувачі здійснюють успішні бойові вильоти щодня

Україна отримає додаткові винищувачі F-16 від партнерів, які вже готуються до передачі. Про це під час слухань у комітеті Сенату США зі збройних сил заявив головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі.

Він зазначив, що Україна вже має кілька F-16, отриманих від союзників, а також підготовлених пілотів для їхнього використання.

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"Є більше F-16, які готуються до розгортання. Є ще більше пілотів, які проходять підготовку", - додав генерал.

За словами Каволі, українські ВПС активно застосовують ці літаки, які здійснюють бойові вильоти щодня. Винищувачі відіграють важливу роль у відбитті російських ракетних атак, а також успішно беруть участь у наступальних операціях, зокрема бомбардуваннях на сході країни.

"Жоден із F-16 не був зі США. Здебільшого вони були з північноєвропейських країн - Нідерландів, Данії", - зазначив Каволі.

В США заінтригували заявою щодо F-16 в Україні: чого чекати
Що відомо про винищувачі F-16 / Інфографіка: Главред

F-16 в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські пілоти F-16 майже щодня здійснюють кілька бойових вильотів для ураження противника за лінією фронту, а також на території РФ і тимчасово окупованих районах України. Крім того, вони виконують завдання з прикриття інших бойових літаків, повідомив один із українських льотчиків в інтерв’ю.

Інформація про нібито збиття українського F-16 над Сумщиною є фейком російської пропаганди. Як заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, українські пілоти успішно виконали бойове завдання.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції 20 березня також підтвердив прибуття додаткових F-16 до України, спростувавши російські заяви про їхнє нібито знищення.

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Хто такий Крістофер Каволі

Крістофер Джерард Каволі - американський військовий діяч, генерал армії США. Командувач Європейським командуванням Збройних сил США та Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, пише Вікіпедія.

Про призначення Каволі на посаду оголосили 3 травня 2022 року. Таке рішення, як вказувалося в пресі, було ухвалено у зв'язку із серйозними загрозами для НАТО й безпеки Європи в цілому через російське вторгнення в Україну, враховуючи досвід Каволі та його знання про Росію.

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