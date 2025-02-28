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Контрудари ЗСУ змушують відступати: воїни відтіснили ворога біля важливого міста

Даяна Швець
28 лютого 2025, 15:08оновлено 28 лютого, 16:57
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Сили оборони зачистили населений пункт і просунулися на відстань до двох кілометрів, заявив Гетьман.
ВСУ, Покровск
ЗСУ переграють окупантів на Покровському напрямку / колаж: Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, deepstatemap

Сили оборони України ламають плани російських окупантів щодо захоплення Покровська, контратакуючи на Покровському напрямку. Воїни провели вдалу операцію і відсунули ворога ще далі від важливої дороги Покровськ — Дніпро. Деталями поділився військовий аналітик Олексій Гетьман.

Він пояснив, що попри те, що інтенсивність бойових дій на фронті не знизилася, зменшилася кількість бойових зіткнень.

"Є певне зменшення інтенсивності наступальних дій росіян. Не можна сказати, що це якийсь перелом, значне зменшення, але бойових зіткнень по всій лінії фронту відбувається близько 100. А були дні, коли ця кількість піднімалася до 200. Тобто, можна говорити про те, що якщо близько 100, то це досить багато. Але менше, ніж було в пікові дні", — пояснив спікер в ефірі телеканалу FREEДOM.

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Гетьман пояснює, що в планах агресорів було вийти на південну околицю Покровська, однак захисники України цього не допустили.

"ЗСУ завдали три контрудари. Однак не треба плутати це з контрнаступом. Це трошки різні речі. Контрудар має на увазі відбити позиції, які були втрачені, або просто просунутися на незначну відстань, щоб спробувати укріпитися. Ну, це Піщане, Лисівка і Котлине. Буквально днями Сили оборони зачистили цей населений пункт і просунулися на відстань до двох кілометрів. Це вдала операція, оскільки ворога відсунули ще далі від важливої дороги Покровськ — Дніпро (через Павлоград, — ред.). Нею перевозять не тільки все необхідне для українського гарнізону, який тримає оборону, а й для кількох тисяч цивільних, які там продовжують залишатися", — пояснив військовий аналітик.

Контрудари ЗСУ змушують відступати: воїни відтіснили ворога біля важливого міста
Покровськ / Інфографіка: Главред

Гетьман переконаний, що хоч ЗСУ і не перейшли до контрнаступальних дій на цій ділянці фронту, однак мають змогу стабілізувати лінію фронту на цій ділянці.

"Відстань між флангами там була близько 2-3 кілометрів. Це означає, що їх прострілювали, цей виступ ["язик"] прострілювали як мінімум артилерією, мінометами, стрілецькою зброєю. Підвозити щось туди росіянам логістично було складно. Мабуть, щось у них там закінчилося: або снаряди, або люди, або паливно-мастильні. І плюс — наша тактика розумна, і ось три контрудари вдалося зробити. Я думаю, це дасть можливість стабілізувати, щонайменше, на цій ділянці лінію фронту вже без якихось невеликих, навіть метрових, просувань росіян", — акцентував аналітик.

Ситуація на фронті - що відомо

Главред з посиланням на ТСУВ "Хортиця" писав про те, що ЗСУ підірвали бронеколону росіян на сході. Повідомляється, що FPV-дрони батальйону безпілотних систем і батальйону Окремої президентської бригади спалили техніку дотла.

Водночас у ЗСУ попередили про нову тактику РФ. Однак, попри наявність у росіян потужного угруповання, яке могло б посилити атаки, їм не вдалося досягти значного успіху.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також підтвердив, що армія РФ пішла в наступ, щоб захопити 3 населені пункти на одному напрямку. Згідно з його даними, окупанти активізували наступальні дії в Донецькій області на Новопавлівському напрямку.

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Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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