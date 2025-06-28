Київ стає однією з небезпечних точок: західні ЗМІ про нову стратегію ударів РФ

РФ спочатку запускає хвилю дронів-камікадзе, а незабаром після завершення тривоги слідує ракетний удар.

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РФ масовано б'є дронами по Україні / колаж: Главред, фото: Сили ТРО ЗСУ, ua.depositphotos.com

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Київ, як і раніше, залишається однією з найнебезпечніших точок на карті країни

З початку червня в столиці загинули 42 людини, ще 234 - дістали поранення

Росія у своїй війні проти України все частіше вдається до тактики залякування мирного населення, водночас Київ, як і раніше, залишається однією з найнебезпечніших точок на карті країни.

Як повідомляє німецьке видання NTV.de, протягом червня спостерігалася висока інтенсивність атак на Київ та інші українські міста, при цьому російські війська дедалі частіше цілеспрямовано наносять удари по об'єктах цивільної інфраструктури, маючи на меті посіяти паніку серед населення і виснажити ресурси української системи ППО.

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Журналісти поспілкувалися з жителями зруйнованих будинків. Багато з них зізнаються, що всерйоз замислюються про те, щоб виїхати зі столиці. Один із постраждалих, чиє житло було пошкоджено внаслідок влучання ракети, назвав Київ одним із найнебезпечніших міст України.

Уточнюється, що з початку червня в столиці загинули 42 людини, серед яких була 11-річна дівчинка. Ще 234 людини дістали поранення, включно з 11 дітьми.

Місцеві жителі відзначили зміну в підході російських сил: спочатку запускається масова хвиля дронів-камікадзе, яка може тривати годинами, а незабаром після завершення тривоги слідує ракетний удар. Це не дає людям часу сховатися повторно - багато хто повертається додому, вважаючи, що небезпека минула, і опиняється під обстрілом.

За даними міської влади, тільки в червні по Києву було випущено 285 безпілотників і 65 ракет - для порівняння, в січні це були 35 дронів і одна ракета.

/ Главред

Також фіксуються так звані подвійні удари - коли друга атака наноситься по місцю, куди прибули рятувальники. Крім того, використовуються касетні боєприпаси, що спрацьовують через деякий час після того, як дрон збито.

Посилаючись на слова президента України Володимира Зеленського, видання повідомляє, що від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Росія запустила в бік України 28 743 дрони Shahed, з яких 2 736 (приблизно 9,5%) було застосовано тільки в червні 2025 року. Водночас, за інформацією NTV, ефективність української ППО знизилася: якщо взимку перехоплювали близько 95% цілей, то зараз цей показник упав до 85%.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше РФ вдарила по Україні дронами і ракетами. МіГ-31К піднявся з Нижегородської області, ракета пролетіла через кілька регіонів.

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти в ніч на суботу, 28 червня, вдарили по Одесі. Ворожий дрон влучив у житловий 21-поверховий будинок. Уже відомо про двох загиблих - рятувальники дістали з-під завалів тіла подружжя.

Нагадаємо, експерт пояснив, чи справді підвал більше не рятує і де шукати порятунок під час ракетного удару. Експерт розкритикував заяви про неефективність підвалів і правила "двох стін", які посилили і так серйозний стрес в українців.

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