Відкинули росіян: Сирський підтвердив успіхи ЗСУ на найгарячішому напрямку

Головнокомандувач вивчив ситуацію на фронті та дав нові вказівки.

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Сирський відвідав Покровський напрямок / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Про що мова:

Сирський відвідав Покровський напрямок - найгарячішу точку фронту

Противник прагне прорватися до адмінмежі Донеччини

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок. На своїй сторінці в Telegram він пояснив, що ця точка фронту залишається найгарячішою на всій 1200-кілометровій протяжності лінії зіткнення російсько-української війни, однак Сили оборони таки знищили та відкинули росіян.

"Щодня тут відбувається не менш як пів сотні бойових зіткнень. Саме на цьому напрямку росіяни створювали найбільш чисельне угруповання – близько 111 тисяч особового складу. Противник не полишає спроб пробитися до адміністративної межі Донеччини. Хоче зробити це не лише для досягнення якихось оперативних результатів, а насамперед із демонстраційною метою. Для досягнення психологічного ефекту: поставити сумнозвісну "ногу русского солдата", увіткнути прапор і розтрубити про чергову псевдо-"побєду", - зазначив Сирський. відео дня

Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Особливо активно, за словами головнокомандувача ЗСУ, диверсійно-штурмові групи росіян накочувалися тут два тижні тому. Однак Сили оборони знищили та знешкодили їх, а рештки – відкинуті далі від адмінмежі.

Сирський запевнив, що наразі ситуація перебуває під контролем.

"Поспілкувався з нашими воїнами в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення та на наступних лініях оборони. Провів наради у підрозділах Збройних Сил та Національної гвардії України, які мужньо стримують і нищать ворога. Мав змогу в дрібних деталях вивчити оперативну обстановку, з’ясувати всі проблемні моменти. Віддав розпорядження, необхідні для ефективного виконання оборонних задач. Дякую воїнам за хоробрість і професіоналізм. Слава Україні!", - зазначив Сирський.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 27 червня, на Покровському напрямку зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Шевченко Перше, Мирне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новомиколаївка, Котлярівка, Мирноград, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка, Котлине, Муравка, Зелений Кут та в бік Володимирівки.

"Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 970 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, чотири бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем, 87 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 89 одиниць автомобільної техніки окупантів", - йдеться в повідомленні Facebook.

Що відбувається на фронті - останні новини

Як писав раніше Главред з посиланням на ОСУВ "Хортиця", РФ проривається в небезпечній точці. Росіяни використовують чисельну перевагу, проте ЗСУ чинять запеклий опір.

Окрім цього, у ЗСУ назвали літню ціль РФ. Їхнє командування хоче, щоб росіяни прорвалися в Дніпропетровську область

В той же час на одній ділянці фронту солдати РФ виступили проти командування. Метою саботажу є тиск на командування, зрив бойових завдань та уникнення "м’ясних штурмів".

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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