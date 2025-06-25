РФ проривається в небезпечній точці: в ОСУВ "Хортиця" зробили важливу заяву

Окупанти використовують чисельну перевагу, проте ЗСУ чинять запеклий опір.

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Росія штурмує одразу кілька сіл / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Що відбувається на фронті:

РФ активізує наступ у районах Русин Яру, Полтавки, Попова Яру, Разіне, Володимирівки, Єлизаветівки та Малинівки

Ворог прагне витіснити ЗСУ із позицій біля Миролюбівки, Сухого Яру, Лисівки, Удачного, Новомиколаївки та Олексіївки

Російські війська посилили тиск на Покровському напрямку, де наразі тривають інтенсивні бойові дії. Згідно з повідомленням оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", Сили оборони України тримають оборону та зупиняють спроби прориву ворога.

Водночас армія РФ активізувала наступальні дії в районах Русин Яру, Полтавки, Попова Яру, Разіне, Володимирівки, Єлизаветівки та Малинівки.

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Окрім цього, російські сили намагалися витіснити ЗСУ з оборонних позицій поблизу Миролюбівки, Сухого Яру, Лисівки, Удачного, Новомиколаївки та Олексіївки.

Окупанти прагнуть скористатися чисельною перевагою для подальшого просування, однак українські захисники чинять стійкий опір, не дозволяючи ворогу просунутися вперед.

Також загострилася ситуація на Новопавлівському напрямку, де штурмові загони армії РФ діяли в районах Веселого, Запоріжжя, Комара, Вільного Поля, Шевченко і Зеленого Поля.

Попри натиск противника, українські військові завдають йому суттєвих втрат, стримуючи темпи ворожого наступу. Обстановка залишається напруженою, бойові дії не припиняються, а ЗСУ продовжують утримувати свої позиції.

Новини України - що відбувається на фронті

Як писав раніше Главред, російським окупантам дали нове завдання. У ЗСУ назвали літню ціль РФ.

В той же час фіксується певне покращення ситуації на Сумщині. Попри те, що складні бої продовжуються, серед окупантів зростає кількість випадків дезертирства.

Водночас на Херсонщині солдати РФ виступили проти командування. Критичне незадоволення викликане, зокрема, діями командира бригади Едуарда Шандури, який "кидає людей на смерть".

Більше новин про фронт:

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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