ЗСУ пішли в контрнаступ у Донецькій області: Сирський доповів про результати

Просування українських захисників углиб оборони росіян становить від 3 до 7 кілометрів.

ЗСУ пішли в контрнаступ у Донецькій області / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

ЗСУ під час операції на Добропільському напрямку змогли звільнити від окупантів сім населених пунктів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram повідомив, що просування українських захисників углиб оборони росіян становить від 3 до 7 кілометрів.

"Відновлено контроль у семи населених пунктах, зачищено від ДРГ противника - дев'ять", - додав Сирський.

За його словами, загалом під час операції вдалося звільнити 160 квадратних кілометрів, ще 171 квадратний кілометр зачищено від ворожих диверсантів.

Сирський розповів, що втрати РФ за цей час становлять 2456 осіб, серед них безповоротні - 1322. Також суттєво поповнено обмінний фонд.

При цьому ворог втратив 817 одиниць озброєння та військової техніки.

Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Раніше майор ЗСУ попереджав про те, що російські окупанти готуються до наступальних дій на Запорізькому напрямку. Зокрема, ворог промацує слабкі місця в обороні українських бійців на правому фланзі. Також противник накопичує особовий склад для наступу.

Як писав Главред, нещодавно Сили оборони блокували просування окупаційної армії країни-агресора Росії та зачистили окремі ділянки, де ворог міг закріпитися, у місті Куп'янськ, що на Харківщині.

Водночас військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов заявив, що наразі Куп'янськ перебуває в напівоточенні, а в околицях міста тривають бої.

