"Не дуже добра історія": ISW розкрили правду про ситуацію на ключовому напрямку

Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ, тому ситуація залишається напруженою.

Що відбувається на Лиманському напрямку / Колаж: Главред, фото: ISW, Група комунікацій 199 навчального центру Десантно-штурмових військ ЗС України

Про що кажуть аналітики ISW:

Російські війська нещодавно просунулися до центру села Шандриголове на північний захід від Лимана

Заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін підтвердив складність ситуації на цьому напрямку

У північній частині Донецької області російські війська здійснили нещодавнє просування на лиманському напрямку. Про це йдеться у новому звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти посилаються на відео з геолокацією, оприлюднене 18 вересня, яке підтверджує, що окупанти змогли дістатися до центральної частини села Шандриголове, розташованого на північний захід від Лимана.

Крім того, у звіті згадується заява начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про те, що російські сили майже взяли під контроль населений пункт Зарічне. Інше джерело з РФ стверджувало про захоплення Ямполя, однак підтвердження цим даним ISW не отримало.

Лиман / Інфографіка: Главред

Що кажуть про ситуацію в районі Лимана військові ЗСУ

Аналітики ISW згадують, що ситуацію на цьому напрямку прокоментував заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін. За його словами, "не дуже доброю" є історія в районі Лимана.

Він пояснив, що ворог намагається прориватися, як і на інших ділянках фронту, але українським підрозділам вдалося зупинити наступ і дещо стабілізувати ситуацію завдяки перекиданню додаткових сил.

"Не дуже добра історія в районі Лимана, де також ворог намагається пробиватися. Однак на цю хвилину там вдалося зупинити противника та трохи стабілізувати ситуацію, перекинувши туди додаткові українські сили. В цілому, на мою думку, якщо зараз запитати:"Де спокійна ділянка?", - то відповідь буде: "Ніде". Єдине, в чому різниця - в динаміці, трохи у поведінці, розставленні позицій тактичного положення, але вся лінія фронту зараз є досить складною і гарячою", - резюмував Максим Жорін в ефірі телеканалу "Еспресо".

Що відбувається на Куп’янському і Лиманському напрямку - зведення Генштабу

Загалом, за даними Генштабу, протягом минулої доби зафіксовано 223 бойових зіткнення:

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в бік Куп’янська, Новоосинового, Кіндрашівки та в напрямку Борової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населеного пункту Колодязі та в бік населених пунктів Шийківка, Новоселівка, Шандриголове, Дерилове, Ставки, Зарічне.

Новини України - яка ситуація на фронті

Главред писав, що армія РФ проривається до обласного центру. Російські війська активно використовують фронтову авіацію та важку артилерію, що призводить до повного знищення українських позицій і населених пунктів.

Також в ISW розкрили задум РФ, навіщо Путін заявив про 700 тисяч військових на фронті. На думку аналітиків, це є частиною стратегії, спрямованої на демонстрацію чисельної переваги над ЗСУ.

Своєю чергою командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів про ситуацію біля Куп'янська. За його словами, російські військові намагалися непомітно проникнути в місто, використовуючи газопровід. Українські сили оборони завдали по ньому повторного удару.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

