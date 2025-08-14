Зберігаємо закрутки правильно: де найкраще тримати домашні консерви

У квартирі знайти ідеальне місце для зберігання консервованих продуктів досить складно.

https://glavred.net/dim/hranim-zakrutki-pravilno-gde-luchshe-vsego-derzhat-domashnie-konservy-10689749.html Посилання скопійоване

Де найкраще тримати домашні консерви / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Райський Куточок - Сад і Город"

Ви дізнаєтеся:

Де зберігати консервацію

Чи можна консервацію тримати в холодильнику

Консерви є "про всяк випадок" майже в кожному будинку. Це дуже популярні харчові продукти, а все завдяки тому, що вони коштують недорого, вже готові до вживання, смачні, поживні, мають тривалий термін придатності та доступні в будь-яку пору року. Консервована продукція може зберігатися місяцями і навіть роками, але тільки за певних умов. Главред розповість про особливості зберігання консервації.

Авторка Youtube-каналу "Райський Куточок - Сад і Город" також розповіла, як довго можна зберігати консервацію.

відео дня

Де зберігати консервацію

Підвал. Якщо ви живете у власному будинку або на дачі, зазвичай там є підвал. І це прекрасне місце для зберігання консервації. Цьому сприяє температура та вологість усередині. Однак і тут мають бути певні умови.

Якщо в підвалі холодно, взимку його потрібно утеплювати, щоб температура не опускалася нижче нуля. Також у підвалі має бути вентиляція, щоб улітку там не було надто спекотно і не створювався парниковий ефект. Перед початком сезону закруток підвал можна обробити дезінфекційними засобами від цвілі, грибка, які часто там виникають.

Квартира. У квартирі знайти ідеальне місце для зберігання консервованих продуктів досить складно. Вам пощастило, якщо у вашій квартирі є невелика комора, в якій можна зберігати закрутки. Замінити комору можна, встановивши невелику шафку для банок. У старих будинках на кухні під підвіконням була спеціальна ніша з полицями для банок.

Основними правилами зберігання консервації у квартирі є відсутність потрапляння на банки прямого сонячного світла, тому краще зберігати їх у темному місці. Також важливо тримати банки подалі від джерел тепла, таких як газова плита або батареї.

Балкон. Окремої уваги варта така частина квартири як балкон. Він полегшує зберігання консервації у квартирі. Але й тут є кілька нюансів. Не можна зберігати банки на балконі, якщо там є батарея, яку не можна відключити. Відкриті балкони також не підходять для зберігання, оскільки взимку температура повітря в них буде нижчою за нуль. Сушка одягу на балконі взимку теж може негативно впливати на зберігання закруток, оскільки там збільшиться волога, яка може зіпсувати кришки.

Чи можна консервацію зберігати в холодильнику

Багато видів заготовок відмінно себе почувають у холодильній камері, тому навіть не сумнівайтеся, чи можна зберігати консервацію в холодильнику. Переконайтеся, що для них вистачить місця, а краще - помістіть в обраний простір тільки півлітрові та літрові банки.

Усі інші ємності краще заховати під ліжко або шафу, у кухонну тумбу, та й узагалі розставити по квартирі так, щоб і оку не заважало, і дістати потім було зручно. Краще розміщувати закрутки подалі від батареї та плити, щоб вони не "вибухнули".

Дивіться відео про те, як довго можна зберігати консервацію:

Главред

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред