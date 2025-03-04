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ЗСУ завдали потужного удару по командному пункту окупантів – що відомо

Марія Николишин
4 березня 2025, 18:19
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ЗСУ продовжують позбавляти ворога можливості ефективно діяти на полі бою.
ЗСУ завдали потужного удару по командному пункту окупантів – що відомо
Удар ЗСУ по військах РФ / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Коротко:

  • ЗСУ завдали удару по командному пункту росіян
  • Під прицілом була повітряно-десантна дивізія російської армії
  • Унаслідок атаки порушено систему управління окупаційних військ

Повітряні Сили ЗСУ 3 березня завдали високоточного удару по командному пункту росіян на Донеччині. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що удар був здійснений по населеному пункті Калініна Донецької області. Там розташовується 98 гвардійська повітряно-десантна дивізія російської армії.

відео дня

У Генштабі розповіли, що атака суттєва ускладнила координацію дій між військовими підрозділами повітряно-десантної дивізії.

"Сили оборони України продовжують позбавляти ворога можливості ефективно діяти на полі бою, методично руйнуючи його командні та логістичні структури", – йдеться у повідомленні.

Крім того, заявляється, що ЗСУ не зупиняться, доки армія Росії не втратить здатність вести війну.

Удари по окупантах - що відомо

Як повідомляв Главред, Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони в ніч на 4 березня 2025 року завдали ударів по ключових об’єктах російських військ.

27 лютого українські захисники завдали високоточного удару по житловій будівлі біля окупованого села Копані Пологівського району Запорізької області, яка використовувалася окупантами РФ.

Крім того, у ніч на 16 лютого в Російському місті Смоленськ було атаковано завод ТОВ "ПОЛІМІКС", раніше відомий як Смоленський автоагрегатний завод.

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Що таке Генштаб ЗСУ?

Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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