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"Є влучання та пожежі": в Генштабі розкрили деталі масованого удару по РФ

Юрій Берендій
4 березня 2025, 14:23
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Сили безпілотних систем змогли уразити ряд стратегічних цілей на території Росії, детальна інформація щодо завданої шкоди уточнюється, зазначили в Генштабі.
'Є влучання та пожежі': в Генштабі розкрили деталі масованого удару по РФ
В Генштабі розкрили деталі масованого удару по РФ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

  • Сили оборони України атакували ряд стратегічних цілей на території Росії
  • На місцях ураження зафіксовано вибухи та пожежі

Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони в ніч на 4 березня 2025 року завдали ударів по ключових об’єктах російських військ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, в Ростовській області уражено нафтоперекачувальну інфраструктуру, яка забезпечувала постачання пального для армії РФ. Зафіксовано потужні вибухи та масштабну пожежу.

відео дня

Також удари завдано по виробничих потужностях Сизранського нафтопереробного заводу в Самарській області. Противник намагався перехопити атаки засобами РЕБ та ППО, проте на підприємстві виникла пожежа.

Крім того, повідомляється про вибухи в районі Сохрановського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів у Ростовській області.

"Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єктів наразі уточнюється. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України", - йдеться у повідомленні.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ударні безпілотники атакували два нафтопереробні заводи та нафтобазу на території Росії. Внаслідок масованої атаки дронів у Ростовській області спалахнув нафтопровід, про що повідомив губернатор регіону Юрій Слюсар. Також місцеві жителі писали в соцмережах про пожежу на НПЗ у селищі Чорткове зазначаючи, що чули вибух.

За словами військового оглядача Дениса Поповича, виробництво далекобійних дронів, якими Україна завдає удари по території РФ, майже не залежить від допомоги США.

Крім того, у ніч на 16 лютого в російському Смоленську був атакований завод ТОВ "ПОЛІМІКС", раніше відомий як Смоленський автоагрегатний завод. Про це повідомив речник УДА Сергій Братчук.

Інші новини:

Удари по Росії

Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.

Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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