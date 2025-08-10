"Є значний прогрес": у Великобританії відбулися консультації щодо миру

Під час консультації партнери озвучили чіткі позиції, необхідні для досягнення миру.

У Великобританії відбулись консультації щодо миру / Колаж: Главред, фото: Андрій Єрмак

Що відомо:

У Великобританії відбулися консультації щодо миру

Участь у консультаціях взяли Єрмак, Умєров, Джей ді Венс та інші

Партнери озвучили чіткі позиції щодо миру

У Великобританії відбулися консультації представників США, України та європейські партнери Києва. Сторонам вдалося досягнути значного прогресу. Про це заявив журналіст видання Axios Барак Равід на платформі Х.

"Американський чиновник каже мені, що "сьогоднішні багатогодинні зустрічі призвели до значного прогресу в досягненні мети президента Трампа – припинити війну в Україні – напередодні майбутньої зустрічі президента Трампа та президента Путіна на Алясці", – написав журналіст.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який брав участь у цих консультаціях, наголосив на максимально конструктивному підході. Партнери озвучили чіткі позиції:

Україна має бути за столом переговорів;

повага до суверенітету та невизнання окупації;

припинення вогню;

лінія фронту - не кордон.

"Партнери підтримують нас не лише словами - допомога триватиме у військовій, фінансовій та санкційній площині, поки агресія не зупиниться. Хочу окремо подякувати віцепрезиденту США Джей Ді Венсу за участь у спільних дискусіях, повагу до всіх точок зору та зусилля заради надійного миру", - зазначив Єрмак.

У складі української делегації також був секретар Ради нацбезпеки та оборони України Рустем Умєров. Сторони обговорили безпекові виклики та кроки, які наблизять Україну до справедливого і тривалого миру.

"Наша позиція чітка: тривалий мир можливий лише за умови повної поваги до суверенітету України, без визнання окупації та з повним припиненням агресії проти України", - зазначив він.

Переговори з РФ про мир - останні новини

Раніше Главред писав, що президент Володимир Зеленський повідомив, що вже обговорювалися різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом.

Як повідомлялося раніше, Білий дім працює над організацією зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак в Америці та Європі висловлюються побоювання, що Путін висунув ідею зустрічі, щоб і далі тягнути час, а не для того, щоб домовитися про мир.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Білий дім працює над організацією зустрічі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

