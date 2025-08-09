Підрив 'Сили Сибіру' і родовищ РФ: експерт про 'газовий' тиск на Китай

Необхідно думати про те, що має зробити Київ, щоб Китай відмовився від російських нафти і газу, впевнений Тарас Загородній.

США можуть впливати на Китай / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Загороднього:

Київ має сприяти тому, щоб Китай відмовився від нафти і газу РФ

Швидкість досягнення перемоги залежать виключно від України

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній прокоментував питання про те, чи є ймовірність того, що США і Європа можуть змусити Китай відмовитися від російської нафти.

В інтерв'ю Главреду він наголосив, що це реальний сценарій і зазначив, що необхідно думати про те, що має зробити Київ, щоб Китай відмовився від російських нафти і газу.

"Наприклад, хто сказав, що не можна підірвати газопровід "Сила Сибіру" або газові родовища в Уренгої, звідки йде газ на Китай? Китай у нас теж не питав дозволу на постачання нафти і газу з Росії. А успішна операція СБУ, під час якої було знищено російські стратегічні бомбардувальники, показала, що все це можна зробити, і ракети для цього не потрібні. А далі, як десерт, прокинулися європейці - мовляв, виявляється, і так можна діяти. Тож насамперед працювати потрібно самим", - каже експерт.

На його думку, перебіг війни, перемога в ній і швидкість досягнення перемоги залежать виключно від України.

"Згадайте абсолютно дикі історії з Байденом. Коли Україна стала бити по російських НПЗ, американці почали нам розповідати, що це цивільна інфраструктура. Хоч хто-небудь в адміністрації Трампа хоч раз публічно щось сказав Україні з приводу ударів по російській енергетиці? Ні слова, ніхто нічого не говорив", - сказав він.

Аналітик нагадав, що Білий дім не заперечував того, що Трамп заговорив із Зеленським про удари по Москві і Пітеру.

"Командувач силами США в Європі Донах'ю взагалі сказав, що в разі потреби вони можуть заблокувати Калінінградську область і зробити все, що потрібно. Ви собі уявляєте таку розмову за Байдена? Там би зомліли від однієї думки про те, що з Росією можна так розмовляти", - зазначив він.

Водночас Загородній додав, що процес рухається в правильному напрямку: "Але ми повинні його прискорювати, а не розслаблятися. Тому що все це стало можливим завдяки конкретним діям української армії та українського народу. Це змусило США діяти так, як потрібно".

Угорщина і Словаччина можуть відмовитися від газу РФ: думка експерта

Колишній керівник Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон висловився щодо потенційної заміни російського газу в Європі.

За його словами, з технічного погляду і Угорщина, і Словаччина цілком можуть перейти на альтернативні джерела газу, які не залежать від поставок із РФ.

"Технічних перешкод для цього немає - проблема полягає виключно у відсутності політичної волі", - зазначив він.

Дивіться відео - інтерв'ю Тараса Загороднього:

Раніше в Кабміні пояснили, чому Україна не зупинить транзит нафти з РФ. Зупинка транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" може призвести до порушення міжнародних зобов'язань України.

Нагадаємо, що Єврокомісія не бачить підстав для занепокоєння через зупинку транзиту нафти в Угорщину і Словаччину після санкцій проти "Лукойл".

Як повідомляв Главред, угорська компанія Mol Nyrt уклала угоду для безперебійного постачання російської нафти через трубопровід "Дружба", що проходить через Україну. З 9 вересня Mol бере на себе доставку нафти на білорусько-українському кордоні, замінивши Росію як постачальника.

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

