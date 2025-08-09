РФ вдарила по магазину, в якому були люди: у Харкові бгто постраждалих

Серед постраждалих внаслідок удару по Харкову є дитина.

Росіяни вдарили по Харкову / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

РФ вдарила по Харкову безпілотником

Удар був по меблевому магазину, де були люди

Внаслідок атаки є постраждалі

Російські окупанти атакували Харків ударним дроном. Ворог вдарив прямо по магазину, у якому були люди. Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.

Він зазначив, що удар був по меблевому магазину у Київському районі Харкова. Відомо, що внаслідок атаки постраждали щонайменше 6 людей.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що дрон вдарив по даху магазину. Серед постраждалих є 17-річна дівчина.

"Постраждалі внаслідок ворожого удару в Київському районі Харкова знаходяться під наглядом медиків у лікарні. Всі - в середньому стані тяжкості. Постраждалим надається висококваліфікована медична допомога", - написав Синєгубов.

Рятувальники додали, що внаслідок атаки пошкоджені металева покрівля будівлі та меблі в магазині. У постраждалих осколкові поранення, їх госпіталізували.

"Пожежі не було. Рятувальники розрізали пошкоджені конструкції металевої покрівлі. Психологи ДСНС надавали допомогу людям", - йдеться у повідомленні.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як повідомляв Главред, 6 серпня ворог атакував газову інфраструктуру на Одещині – було відключено 2,5 тис. абонентів. Незважаючи на активну роботу сил ППО, є пошкодження газової інфраструктури в Ізмаїльському районі.

У ніч на 8 серпня армія РФ атакувала дронами Київщину – виникли пожежі, постраждали жінки. Унаслідок ворожої атаки виникли пожежі в приватному секторі. Є пошкоджені будинки.

Нагадаємо, раніше голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів, як "повітряне перемир'я" може стати капканом для України. Україна посилює удари по логістиці та транспортних об’єктах Росії, щоб ускладнити ворогу постачання і переміщення.

