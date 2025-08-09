Путін пропонує Україні обмежене перемир'я - The Economist

Усі домовленості можуть йти до замороження війни в Україні.

Путін пропонує обмежене перемир'я / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Що відомо:

Путін пропонує Зеленському часткове перемир'я

Путін хоче "перемир'я" на морі та у повітрі

Російський диктатор Володимир Путін пропонує Україні обмежене перемир'я перед самітом із американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє The Economist.

Мова йде про перемир'я на морі та у повітрі. Після цього очікуються інші домовленості. Водночас всі вони йтимуть до замороження конфлікту. До того ж під великим питанням залишаються справжні наміри Путіна.

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф пообіцяв Путіну реінтегрування РФ у світову економіку, скасування санкцій та обмежень на торгівлю вуглеводнями.

Водночас Путін почав ставити свій ультиматум - він припиняє вогонь, якщо Україна виходить з Донецької та Луганської областей. Президент України Володимир Зеленський відкинув цю пропозицію і назвав її неприйнятною.

Переговори з РФ про мир - останні новини

Раніше Главред писав, що президент Володимир Зеленський повідомив, що вже обговорювалися різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом.

Як повідомлялося раніше, Білий дім працює над організацією зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак в Америці та Європі висловлюються побоювання, що Путін висунув ідею зустрічі, щоб і далі тягнути час, а не для того, щоб домовитися про мир.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Білий дім працює над організацією зустрічі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

